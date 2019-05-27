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梁文音演唱會「星光二班4戰友」現身！合唱經典曲狂勾回憶

記者許皓婷／綜合報導

梁文音26日晚間在台北Legacy開唱，舉辦《#2019還在聽》期間限定演唱會，她的星光二班昔日戰友林珮瑤、吳秉洛（吳忠明）、林宜融、丁衣凡等人都現身支持，眾人還現場合唱《你們是我的星光》。

▲▼梁文音《#2019還在聽》期間限定演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲梁文音26日舉辦《#2019還在聽》演唱會。（圖／記者張一中攝）

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梁文音《#2019還在聽》演唱會26日晚間在台北Legacy登場，從《超級星光大道》發跡的她，當時的星光二班戰友們也現身支持。林佩瑤就在IG曬出欣賞昔日戰友演唱會的影片，可見同行的還有吳秉洛（吳忠明）、林宜融、丁衣凡等人，4人最後還上台一起和梁文音合唱《你們是我的星光》，讓歌迷又驚又喜。

▲林佩瑤等人去梁文音演唱會。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤、丁衣凡）

▲林佩瑤等人去梁文音演唱會。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤、丁衣凡）

▲林佩瑤等人去梁文音演唱會。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤、丁衣凡）

▲林佩瑤去欣賞梁文音演唱會。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤）

而丁衣凡也在IG曬出大合照，開心地說：「有種友情叫星光二班！2019還在聽，2019還在玩，2019還是好朋友，你們是偶的星光。」可見照片中，吳秉洛站在最左側，梁文音站在最中間，林佩瑤站在最右側，嘟嘴假裝要親身旁的梁文音，他和林宜融則站在最後方，對著鏡頭露出微笑，可見一群人私下的好感情。

▲林佩瑤等人去梁文音演唱會。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤、丁衣凡）

▲林佩瑤等人去梁文音演唱會。（圖／翻攝自Instagram／林佩瑤、丁衣凡）

▲星光二班4人欣賞梁文音演唱會。（圖／翻攝自Instagram／丁衣凡）

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梁文音, 林佩瑤, 吳秉洛, 林宜融, 丁衣凡, 超級星光大道, 星光二班

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