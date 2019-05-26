陸官媒狠酸「靠做公益洗白」　范冰冰首度硬起來反擊了！

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星范冰冰陷入逃稅風波，演藝事業更全面停擺近1年，她近期積極復出，日前還前往西藏做公益，但卻被陸官媒質疑想靠慈善活動洗白，再度引發爭議，她也在微博硬起來回應了！

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）



請繼續往下閱讀...

范冰冰5月初和醫療團隊前往西藏等數個偏遠鄉鎮，為當地孩子篩檢是否罹患先天性心臟病，全程和小朋友互動，積極做公益，但她卻發生高原反應，鼻血流一地，她的同行好友陳勵志心疼不已，並在微博發文透露，她後來高山症發作，前一天吸氧，現在又吊點滴，「牙齦痛臉腫3圈，不能吃東西，昨晚噴了一地鼻血，今天勒令她提前回北京，不聽。」

▲范冰冰進西藏做公益，高山症發作病倒。（圖／翻攝自微博）



《中國新聞網》則在微博回應陳勵志PO文：「此前范冰冰因偷逃稅案已在娛樂圈沉寂了一段時間，但近來有消息稱其將復出，很難讓網友不將做公益和洗白聯繫在一起。」更在文末說道：「任何單純的公益行為都該鼓勵支持，但切莫試圖將此做為挽救自己事業星途的洗白器，公眾和法治社會的貢獻者、犧牲者經不起這樣的傷害。」狠酸范冰冰想靠做公益洗白形象。

而范冰冰24日在微博發文回應：「修行不在廟裡，不在香裡，也不在儀式裡，不在經文裡，更不在話語裡，而是在心裡生成的行為，你了知因果而生成的智慧，這世上任一件事便是修行。相比質疑與辱罵，孩子們的生命和健康更為重要。」罕見地強硬反擊外界質疑。

▲范冰冰微博發文。（圖／翻攝自微博）

據悉，范冰冰成立公益活動「愛里的心」，已經連續第十年帶領醫療團隊進西藏為病童做篩檢。由於當地兒童罹患先天性心臟病發病率達千分之20，她每年利用工作空檔，必定會跟著團隊進西藏探訪小孩，儘管遇到逃稅事件接受調查，公益行動並未停止，理念是「救一個，是一個，這樣最實際。」