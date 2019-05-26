SISTAR孝琳爆「霸凌同學3年」　受害者揭內幕：被她用電話砸頭！

記者許皓婷／綜合報導

南韓女星孝琳是前女團「SISTAR」成員，團體解散後，她以極具爆發力的唱功吸引大票粉絲喜愛，還被封為「南韓碧昂絲」，但近期卻有一名網友爆料曾被她校園霸凌，時間長達3年，事件爆發後，火速在網路上掀起熱議。

▲孝琳是前女團SISTAR主唱。（圖／翻攝自IG／孝琳）



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近日，有名網友以「校園暴力Me Too，真的不寒而慄」為標題，揭露自己曾被孝琳校園霸凌的過程，並透露時常被她搶走衣服和現金等物品，而朋友也曾被她叫去KTV，用電話筒砸腦袋，更無奈地表示：「孝琳施暴的原因，是因為她的男朋友與我的男朋友名字一樣。」還長期被霸凌長達3年，「我堅持了3年，居然沒有自殺，連我自己都覺得神奇。」

之後，網友透過朋友希望孝琳為自己過去的行為道歉，卻沒獲得回應，兩人在公車上遇到時，她更放話：「翅膀硬了啊？」雖然已經過去15年，但該網友還是深陷被霸凌的陰影及恐懼中，只要電視上出現孝琳，就會馬上轉台，並透露自己2018年還曾在孝琳的SNS發私信，希望能獲得道歉，但沒有回音。

▲孝琳被爆料曾霸凌同學。（圖／翻攝自微博）



而孝琳所屬公司Bridge表示：「因孝琳本人對15年前的記憶已經不太清晰，目前正在確認事情是否屬實。 」並表示會聯絡該名發文的受害人，希望能盡快解決。該事件更在網路上火速發酵，引起網友紛紛痛批：「校園暴力真的太可怕了」、「天啊以前還特别喜歡她，居然這樣」、「這種人也能進娛樂圈」，但也有人認為事情還未確認，不該妄自下定論。

▲孝琳公司表示正在確認事實中。（圖／翻攝自IG／孝琳）

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