子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

記者許皓婷／綜合報導

南韓女團「TWICE」來自台灣的成員子瑜，因為長相甜美，受到大票粉絲喜愛，但相較其他成員造型百變，她從出道以來，卻是一直留著一頭招牌長髮，從來沒有剪過妹妹頭瀏海及短髮，她近期和隊友MOMO開直播時，終於公開真正原因！

▲子瑜留著一頭萬年旁分長髮。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）



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子瑜近日和MOMO開直播和粉絲互動，2人聊到髮型話題時，總是留著一頭大旁分長髮的她，坦言其實自己很想嘗試空氣瀏海，MOMO聽完開心地要她去剪，但她卻突然面露難色，並委屈地看向一旁後表示：「他們說不行！」MOMO則傻眼反問：「誰啊？子瑜想剪就剪啊！」

▲子瑜不剪妹妹頭原因是「公司不允許」。（圖／翻攝自V LIVE）



而子瑜坦承不剪妹妹頭的原因後，MOMO則認為，如果剪了空氣瀏海後，不滿意的話只要往旁邊撥，並不會有影響，更繼續鼓勵她：「這是妳想做的事情啊，子瑜想剪的話就要剪啊！」她則鬆口表示：「不允許。」MOMO則以自身經驗鼓勵她，「我也做了我想做的，也沒人允許我這樣做。」並表示這是自己的人生，「我要做我想做的事情啊！」子瑜聽完才信心地回應：「我知道了！我會剪的。」

▲MOMO鼓勵子瑜去做自己想做的。（圖／翻攝自V LIVE）