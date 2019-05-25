ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

記者許皓婷／綜合報導

南韓女團「TWICE」來自台灣的成員子瑜，因為長相甜美，受到大票粉絲喜愛，但相較其他成員造型百變，她從出道以來，卻是一直留著一頭招牌長髮，從來沒有剪過妹妹頭瀏海及短髮，她近期和隊友MOMO開直播時，終於公開真正原因！

▲子瑜不剪妹妹頭原因。（圖／翻攝自V LIVE）

▲子瑜留著一頭萬年旁分長髮。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

請繼續往下閱讀...

子瑜近日和MOMO開直播和粉絲互動，2人聊到髮型話題時，總是留著一頭大旁分長髮的她，坦言其實自己很想嘗試空氣瀏海，MOMO聽完開心地要她去剪，但她卻突然面露難色，並委屈地看向一旁後表示：「他們說不行！」MOMO則傻眼反問：「誰啊？子瑜想剪就剪啊！」

▲子瑜不剪妹妹頭原因。（圖／翻攝自V LIVE）

▲子瑜不剪妹妹頭原因。（圖／翻攝自V LIVE）

▲子瑜不剪妹妹頭原因。（圖／翻攝自V LIVE）

▲子瑜不剪妹妹頭原因是「公司不允許」。（圖／翻攝自V LIVE）

而子瑜坦承不剪妹妹頭的原因後，MOMO則認為，如果剪了空氣瀏海後，不滿意的話只要往旁邊撥，並不會有影響，更繼續鼓勵她：「這是妳想做的事情啊，子瑜想剪的話就要剪啊！」她則鬆口表示：「不允許。」MOMO則以自身經驗鼓勵她，「我也做了我想做的，也沒人允許我這樣做。」並表示這是自己的人生，「我要做我想做的事情啊！」子瑜聽完才信心地回應：「我知道了！我會剪的。」

▲子瑜不剪妹妹頭原因。（圖／翻攝自V LIVE）

▲子瑜不剪妹妹頭原因。（圖／翻攝自V LIVE）

▲子瑜不剪妹妹頭原因。（圖／翻攝自V LIVE）

▲MOMO鼓勵子瑜去做自己想做的。（圖／翻攝自V LIVE）

推薦閱讀

馮提莫演唱會「VIP驚人票價」曝光！　網傻了：有什麼臉

馮提莫演唱會「VIP驚人票價」曝光！　網傻了：有什麼臉

野生周杰倫「現身師大夜市」　學生全暴動…塞爆馬路根本跨年！

野生周杰倫「現身師大夜市」　學生全暴動…塞爆馬路根本跨年！

經紀人怒揭「一線女藝人耍大牌」　不爽跟粉絲合照嗆：拍完了沒！

經紀人怒揭「一線女藝人耍大牌」　不爽跟粉絲合照嗆：拍完了沒！

馬國明爆分手黃心穎！　親揭「不會再找港女」真相

馬國明爆分手黃心穎！　親揭「不會再找港女」真相

子瑜親揭「很少說中文」背後真相！直播教MOMO講中文…Q炸

子瑜親揭「很少說中文」背後真相！直播教MOMO講中文…Q炸

Selina收到朋友「這東西」情緒崩潰！　「哭了一整個下午」

Selina收到朋友「這東西」情緒崩潰！　「哭了一整個下午」

吳亦凡「臉頰圓一圈」無P圖曝光！　上節目被打回原形

吳亦凡「臉頰圓一圈」無P圖曝光！　上節目被打回原形

Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」

Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

隋棠老三Olie「暴風成長」　5月大全身照曝光…網一看傻了！

隋棠老三Olie「暴風成長」　5月大全身照曝光…網一看傻了！

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TWICE, 周子瑜, MOMO

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫協志投球「往許孟哲方向丟」　王仁甫：開球前鬧翻！
  2. 「古一大師」起立鼓掌喊：Bravo！達頓兄弟新片聚焦伊斯蘭聖戰士
  3. 《聲林2》實體海選高雄場　26日中午11點加碼直播
  4. 鏡面反射Popu寶兒「真實身材」！　中空照3個月前後對比…庭萱：強
  5. 9歲Kimi玩卡丁車洩真實身高！　站林志穎旁邊「只差一個頭」
  6. 馬國明新戲出意外！　男星從高處摔下「頭部撞傷」送醫
  7. 王子揭13年前《棒棒堂》出道秘辛　「我反對用王子當藝名」
  8. 《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰
  9. 《如懿傳》日本劇名飄「中二」味！　網傻眼：雷都爆光啦
  10. 神話Andy台語甜喊：某ㄟ甲奔！　500粉絲拋繡球搶親

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366