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蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

記者許皓婷／綜合報導

蔡依林25日晚間在北京「麥田音樂節」開唱，在台上表演時，竟遭台下觀眾用雷射筆照射她眼睛，敬業的她仍然面不改色完成整場演出，但她的眼睛狀況也讓粉絲擔心不已。

▲蔡依林。（圖／翻攝自微博）

▲蔡依林。（圖／翻攝自微博）

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▲蔡依林。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡依林登台演唱，突遭綠光掃射。（圖／翻攝自微博）

▲蔡依林25日在麥田音樂節演出，被觀眾持雷射筆照射眼睛。（圖／翻攝自微博）

蔡依林工作室25日深夜在微博發聲明：「蔡依林於麥田音樂節演出時，遭遇不明人士以激光筆（雷射筆）直射眼睛。藝人在演出過程中已經注意迴避激光（雷射），並堅持以最佳狀態完成演出，身體未受影響。感謝粉絲關心，蔡依林安全無恙。」也表示已請音樂節工作人員追查此事。

▲蔡依林。（圖／翻攝自微博）

▲蔡依林工作室發文報平安。（圖／翻攝自微博）

麥田音樂節官方也在微博向蔡依林致歉：「蔡依林女士於麥田音樂節演出時，遭遇不明人士以激光筆（雷射筆）直射眼睛。對於此事，我們對蔡依林女士表示誠摯的歉意。」並表示強烈地譴責此種行為，將會更加嚴格安檢，嚴厲杜絕此類事情再次發生。

▲蔡依林。（圖／翻攝自微博）

▲麥田音樂節向蔡依林致歉。（圖／翻攝自微博）

而蔡依林當晚被雷射筆照射眼睛，但仍敬業地保持微笑完成整場演出，讓粉絲心疼不已，「好心疼她，即使這樣依然堅持把最好的展現给大家」、「強烈譴責無良觀眾，必須徹查」、「真的很擔心、心疼，她沒事就好」、「拜託保護好她」。

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