張立東被抓包「偷親瑪麗吃豆腐」！　旁人目睹「受害過程」傻眼：一直在親

記者田暐瑋／綜合報導

瑪麗是飛碟廣播主持人，2018年因主持金鐘紅毯大受好評，更成為《綜藝3國智》遊戲班底之一。外型甜美的她是不少粉絲的夢中情人，日前卻遭張立東公然吃豆腐，網友抓包張立東在過程中不只一次親到她，就連旁邊觀戰的納豆都忍不住跳出來阻止：「噁心，我們看得一清二楚！」

▲張立東和瑪麗。（圖／翻攝自張立東臉書）



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張立東在《綜藝3國智》和瑪麗搭檔玩遊戲，兩人必須用人中夾住一根竹棒，再把橡皮圈套在上面，在30秒內看能否成功傳接3條橡皮圈。當他正準備把橡皮圈交棒給瑪麗時，因為角度問題，兩人貼得相當近，畫面拍起來像是正在接吻，此時一旁的來賓傻眼大喊：「親到了！」

▲張立東親到瑪麗。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）



時間停止後，納豆傻眼嗆：「一直在親她（瑪麗）臉！我們在這邊看得一清二楚。」吃豆腐行徑被其他人唾棄抨擊，瑪麗則是傻傻問：「我沒有看到啊。」張立東見狀接著說：「我們賽後自己檢討一下～」趕緊帶過這段尷尬狀況。

網友事後也針對這段插曲討論，「張立東好噁」、「我們的CP久久一次沒關係啦」、「不要欺負瑪麗」，但也有人抱持不同看法，「我看不出來他親到瑪麗」、「瑪麗都說沒親到了，角度問題，我看來也是沒親到」。

▲張立東親到瑪麗被納豆抓包。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）