前女友讓兄弟抓胸驗貨！嬌笑喊：來感受一下　大根秒變臉「怒噴一句」神反擊

記者田暐瑋／綜合報導

大根個性搞笑，又有音樂才華，是諧星界的後起之秀，他曾和「國光女神」愷愷有過一段情，但後來分手收場。近日愷愷受邀上他主持的節目，和共同好友阿虎互動曖昧，甚至還大方邀請阿虎來摸胸驗貨，「可以感受一下～」他原本努力保持冷靜，聽到這句話似乎理智線斷裂，忍不住出聲嗆：「感受什麼啦！」

大根現在是《麻辣天后傳》的助理主持，前女友愷愷和好友阿虎因為本來就是「異性閨蜜」，受邀在節目上分享相處秘辛，一開始他不敢直視女方，也不敢叫出愷愷名字，當被問到：「是不是還很在意她？」他當場結巴說不出話，耳朵也立刻漲紅，表情變得僵硬不自然，似乎對當下氣氛感到相當尷尬。

請繼續往下閱讀...

▲大根和愷愷曾交往。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



大根透露，當初是靠阿虎介紹，才和愷愷進而交往，兩人是在同場聚會上認識，愷愷剛好到自己的聚會上找朋友，阿虎此時傳訊息請他確認愷愷是不是也在場，確定之後就丟給大根一句：「好，我等一下到！」其他男生則表示：「這很明顯想把啊！」

▲大根耳朵漲紅。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



至於愷愷和阿虎之間的閨蜜情，也被眾人質疑好過頭，阿虎不只會關心她的穿著太過暴露，她還坦承曾問對方：「我該不該去隆胸？」甚至大方邀請阿虎抓抓看，「你可以感受一下，你覺得我需不需要弄胸部。」此時，大根似乎聽不下去，冷冷地丟一句：「感受什麼啦！」語氣飄出濃濃火藥味，氣氛也變得尷尬，之後大根笑說自己不會在意胸部大小，「不然我前女友就不會只是A罩杯而已啊。」開玩笑反將愷愷一軍。

▲大根神反擊愷愷。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



雖然愷愷和阿虎都再三保證彼此沒有交往可能，但不少網友認為他們的互動的確有些曖昧，「幫大根QQ」、「愷愷...很有問題」、「感覺大根有點小生氣和尷尬」、「感覺阿虎沒覺得有什麼，但愷愷就…在撒網了吧」、「大根的臉好僵」。