吳彥祖9天暴瘦7KG！　自曝病情「再晚一天恐沒命了」

記者傅家妤／綜合報導

香港男神吳彥祖五官俊俏，硬漢形象深入人心，近來他在訪談中透露，自己在3月一度險些喪命，當時他盲腸潰爛，卻誤以為是食物中毒，一直忍著沒有去醫院，後來忍無可忍之下，只好向同在美國的姐姐求助，才發現事態嚴重，醫生還警告再晚一天去的話，他很有可能就沒命了。

▲吳彥祖出席坎城影展時，自曝3月險些喪命，甚至因此瘦了整整7KG。（圖／CFP）

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根據香港媒體報道，吳彥祖近來現身坎城影展接受「廿四味」組合專訪，談及3月的某個星期四晚間，吃過晚飯後，在凌晨12點多，突然嘔吐、拉肚子，原以為只是吃錯了東西，因此一直不以為意，撐到了隔天才去附近的診所看醫生，當時醫生只給了他一些胃藥以及止痛藥給他，沒想到吃過藥以後，病情依舊沒有好轉，而且更嚴重了，「真的很痛，就像被別人踢到『小弟弟』一樣，每10分鐘踢一次。」因為只要進食或喝水都會拉肚子，因此他索性就不喝水了。

▲吳彥祖生病時老婆剛好不在家。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

而當時太太Lisa.S也不在身邊，家中只剩幫傭以及女兒，吳彥祖在忍無可忍之下，只好向姐姐求助，就以後才發現原來是盲腸破裂，肚子發炎導致潰爛，必須緊急動手術，「醫生說平常人1、2個小時就會受不了，不知道你怎麼能夠撐了3天，醫生還跟我說，再晚一天就有可能會死。」醫生還說他的病情是自己動了10年類似的手術以來，看過最嚴重的一次盲腸炎。

▲吳彥祖因盲腸潰爛，從發病到住院，整整9天沒吃東西，因此瘦了將近7公斤。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

因當時盲腸已經腫大，無法取出，最後只能靠著吊點滴、洗腸，吃了一星期的消炎藥才減緩病情，吳彥祖笑言最痛苦的莫過於從發病到住院，他整整9天沒有吃東西，瘦了將近7公斤，老婆知道他必須動手術時，也開了十幾小時的車趕到醫院，還罵了他一頓。

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