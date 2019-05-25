馬國明新戲出意外！　男星從高處摔下「頭部撞傷」送醫

記者傅家妤／綜合報導

香港男星胡鴻鈞2010參加選秀節目《超級巨聲2》奪下亞軍正式踏入演藝圈，雖以歌手身分出道，不過近年來他跨足影視圈，演技被大家肯定。沒想到近日卻傳出，他在拍攝新劇《降魔的2.0》時發生意外，吊著鋼絲從高處墜下，頭部著地受傷，緊急送院。

▲胡鴻鈞（左）與馬國明2度合作拍攝《降魔的2.0》。（圖／翻攝自微博／馬國明）

《降魔的2.0》由胡鴻鈞、馬國明、黃智雯、劉佩玥等人主演，先前同劇馬國明因「安心戀」事件鬧得沸沸揚揚，沒想到該劇組再度出狀況。近日胡鴻鈞被拍到現身醫院，且坐著輪椅，據悉他是在18日拍戲時發生意外，頭部受傷被救護車送入院，如今已經住院近1個星期了，而他的IG最後一次更新也是在6天以前，受傷消息傳出後，粉絲都非常擔心。

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▲胡鴻鈞IG最後一次更新是在6天前。（圖／翻攝自IG／胡鴻鈞）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，胡鴻鈞近來正在拍攝香港無線電視台（TVB）的港劇《降魔的2.0》，TVB高層樂易玲也出面證實此事，稱胡鴻鈞在拍攝動作戲時撞傷頭，送醫後也做了詳細檢查，胡鴻鈞目前人已無大礙，但還需要住院休息，據悉《降魔的2.0》的拍攝進度也因此受影響。

▲胡鴻鈞在拍攝《降魔的2.0》期間驚傳受傷。（圖／翻攝自微博／馬國明）



胡鴻鈞2010年參加《超級巨聲2》後踏入演藝圈，隔兩年被唱片公司簽下出道，隨後為多部TVB港劇演唱主題曲、插曲等，累積了不少人氣，4年前開始跨足影視圈，隨後在《降魔的》飾演「石敢當」一角，憨厚形象深入人心，為該劇所演唱的主題曲《到此一遊》也跟著爆紅，人氣再度飆升。