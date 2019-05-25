ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬國明新戲出意外！　男星從高處摔下「頭部撞傷」送醫

記者傅家妤／綜合報導

香港男星胡鴻鈞2010參加選秀節目《超級巨聲2》奪下亞軍正式踏入演藝圈，雖以歌手身分出道，不過近年來他跨足影視圈，演技被大家肯定。沒想到近日卻傳出，他在拍攝新劇《降魔的2.0》時發生意外，吊著鋼絲從高處墜下，頭部著地受傷，緊急送院。

▲胡鴻鈞。（圖／翻攝自微博／馬國明）

▲胡鴻鈞（左）與馬國明2度合作拍攝《降魔的2.0》。（圖／翻攝自微博／馬國明）

《降魔的2.0》由胡鴻鈞、馬國明、黃智雯、劉佩玥等人主演，先前同劇馬國明因「安心戀」事件鬧得沸沸揚揚，沒想到該劇組再度出狀況。近日胡鴻鈞被拍到現身醫院，且坐著輪椅，據悉他是在18日拍戲時發生意外，頭部受傷被救護車送入院，如今已經住院近1個星期了，而他的IG最後一次更新也是在6天以前，受傷消息傳出後，粉絲都非常擔心。

請繼續往下閱讀...

▲胡鴻鈞。（圖／翻攝自IG／胡鴻鈞）

▲胡鴻鈞IG最後一次更新是在6天前。（圖／翻攝自IG／胡鴻鈞）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，胡鴻鈞近來正在拍攝香港無線電視台（TVB）的港劇《降魔的2.0》，TVB高層樂易玲也出面證實此事，稱胡鴻鈞在拍攝動作戲時撞傷頭，送醫後也做了詳細檢查，胡鴻鈞目前人已無大礙，但還需要住院休息，據悉《降魔的2.0》的拍攝進度也因此受影響。

▲胡鴻鈞。（圖／翻攝自微博／馬國明）

▲胡鴻鈞在拍攝《降魔的2.0》期間驚傳受傷。（圖／翻攝自微博／馬國明）

胡鴻鈞2010年參加《超級巨聲2》後踏入演藝圈，隔兩年被唱片公司簽下出道，隨後為多部TVB港劇演唱主題曲、插曲等，累積了不少人氣，4年前開始跨足影視圈，隨後在《降魔的》飾演「石敢當」一角，憨厚形象深入人心，為該劇所演唱的主題曲《到此一遊》也跟著爆紅，人氣再度飆升。

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

胡鴻鈞, 降魔的, 馬國明

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泰劇《新鐵石心腸》閨房之吻甜炸！　霸道總裁「成人式撩妻」勾纏5分鐘
  2. 跟兒子差了40歲　徐若瑄「我要努力活久一點…」晚婚爸媽們全哭了
  3. 三上悠亞F罩杯夾住「這一根」！　左右狂晃…網友全瘋了：好暈
  4. 男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機
  5. 蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手
  6. 「暗黑周董」正面抱起呱吉「喊爽」：一起OO硬硬的！
  7. 吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」
  8. 最想把他印成紙鈔的日本男星！　山下智久被擠到第9…網：光拿著錢都開心
  9. 「這群人」展榮展瑞曝「媽媽釋出求救訊號」　2方法阻止負能量
  10. 激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366