混血妻浴室自拍「真實身材」現形！　謝和弦留言讓她羞回：爸會偷看

記者劉宜庭／綜合報導

台荷混血兒Keanna與謝和弦（阿扣、R-chord）結婚3年，除了分享夫妻情事，更不時會和粉絲交流生活趣事。不過，引人注意的是，她24日突然曬出一張火辣自拍，罕見分享私底下性感的一面，還開玩笑形容照片是「雖然公公有追蹤我」系列，畫面曝光頓時辣翻眾人，也意外掀起一陣熱議。

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▲謝和弦與Keanna結婚3年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自Keanna的Instagram）

Keanna於24日下午透過Instagram發文，難得小露性感，主動曬出人在浴室裡頭的自拍照，同時不忘笑說：「偶爾這樣一下，提醒妳們我不只是有點幽默，也有點屁股。」畫面中，她身穿粉色細肩帶連身裙，緊身服裝讓前凸後翹的火辣身材一覽無遺，加上依舊纖細的四肢，大方展現超好身材，讓不少網友看了鼻血直流。

▲Keanna浴室自拍，難得小露性感。（圖／翻攝自Keanna的Instagram）



對著鏡子自拍時，雖然Keanna戴著鴨舌帽，僅露出不到半張臉，但鏡面反射出的無P圖真實身材，立刻成為眾人關注焦點，吸引大票粉絲驚呼，「這身材真的是令人羨慕」、「扣嫂太辣了 」、「這樣太危險」，還有人笑說，「哈哈，有人要趕回家了啦」。而謝和弦本人則留下小惡魔的臉型，讓Keanna忍不住害羞回說：「扣哥你知道爸爸連留言都會偷看嗎？」夫妻倆一來一往的逗趣互動，也在網路上掀起不少討論。

▲謝和弦與Keanna隔空對話。（圖／翻攝自Keanna的Instagram）