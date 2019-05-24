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快訊／Aida＆綺綺登記結婚了！　媽第一反應「你很可憐」網友全笑翻

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜Aida＆綺綺登記結婚了！24日是台灣同婚合法登記正式上路的第一天，不少同志都選在這天登記結婚，名正言順地成家。知名插畫家Aida也選在這天，和綺綺正式步入婚姻，報喜同時，她幽默分享媽媽得知後的第一反應，不僅令讓網友看了會心一笑，也引來大票粉絲紛紛留言獻上祝福。

▲▼插畫家Aida＆綺綺出櫃了。（圖／翻攝自Aida＆綺綺粉絲專頁）

▲插畫家Aida＆綺綺24日宣布已登記結婚。（圖／翻攝自Aida＆綺綺粉絲專頁）

「Aida＆綺綺」在臉書粉絲專頁PO出一張插畫圖，幽默寫道：「我的母親不是我的母親。」圖片中顯示，在Aida和綺綺聊天過程中，她提到：「我跟我媽說，我們今天登記結婚了。」綺綺好奇問，「你媽有說什麼嗎？」沒想到，Aida下秒竟面露無奈地表示，「我媽說，你很可憐。」讓綺綺也忍不住嘆說，「真的。」

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▲Aida＆綺綺登記結婚了。（圖／翻攝自Facebook／Aida&綺綺）

▲Aida曬出與綺綺對話報喜，媽媽第一反應笑翻網友。（圖／翻攝自Aida＆綺綺粉絲專頁）

小倆口將對話內容PO網後，笑翻大票網友，此舉也順道向粉絲們報喜，引來不少人紛紛留言祝賀，「恭喜！終於等到這一天」、「要幸福喔」、「祝你們新婚愉快」，也有不少人笑虧，「媽媽神回覆哈哈哈」、「媽媽免費多了一個比較喜歡的女兒！媽媽成最大贏家！」、「這才是親娘啊～恭喜呀」，意外引發一陣熱議。

事實上，早在立法院17日三讀通過同婚專法當天，Aida就曾難掩興奮地寫道：「在立院外淋雨淋了好幾個小時，成了落湯雞，但還是好激動也好開心，終於是結婚而不是結合(?)。」當時，她便鬆口透露，小倆口早就已經決定要結婚，並且將於2019年舉行家宴，同時開心表示，「目前我已經為穿婚紗瘦了6公斤。」

▲Aida&綺綺宣布：「我們要結婚了。」（圖／翻攝自Facebook／Aida&綺綺）

▲Aida於17日在立法院外淋雨、高舉彩虹旗。（圖／翻攝自Aida＆綺綺粉絲專頁）

「Aida&綺綺」常以繪畫插圖的方式，分享情侶間的互動，不論是吃醋、貼心、互調侃對方，相處模式都引起網友共鳴。去年公開自己是同性戀的事實，她當時曾表示，有關記錄感情的故事，她們不想強調性別，「因為愛本來就是不分異同的。你們希望綺綺是男生，綺綺就可以是男生；你們希望綺綺是女生，那麼綺綺就可以是女生。」她希望，無論是同性戀還是異性戀，都可以從她的圖文中，感受到溫暖。

出櫃當下，Aida也藉著自己的例子，向還沒出櫃的人們喊話，「你們不孤單，我也是一路這樣過來，希望我能帶給你們勇氣，真正愛你的人，不會在乎你的性向，我也很懦弱、經常在半夜獨自哭泣、經常覺得自己很孤獨，但其實我們並不孤單，我們一起加油。」當時，她曾PO出一張牽手照，爺爺牽著自己和綺綺的手，「爺爺說，什麼戀都不重要，只要我們幸福快樂就好。」如今，媽媽得知小倆口結婚時的第一反應，不但笑翻眾人，也再再顯示了家人們對2人給予了滿滿支持，羨煞眾人。

▲▼插畫家Aida＆綺綺出櫃了。（圖／翻攝自Aida＆綺綺粉絲專頁）

▲爺爺緊緊牽著Aida和綺綺的手。（圖／翻攝自Aida＆綺綺粉絲專頁）

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