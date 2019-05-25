「這群人」展榮展瑞曝「媽媽釋出求救訊號」　2方法阻止負能量

記者林彥君／台北報導

「這群人」展榮展瑞今（25日）出席「一日乖孫」活動，展瑞透露，媽媽最近的思想很消極，「很想帶她去看心理醫生，我媽主動說自己控制不了負面情緒，我媽媽很傳統，認為看精神科的人，就是有精神病，我告訴媽媽，我跟她一起看，搞不好檢查後是我有病！」

▲展榮、展瑞認為陪伴就是孝順。（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

展榮展瑞定期拿錢回家，媽媽擔心兄弟有會天不紅、沒錢，看待每件事都會有害怕的想法，展瑞說：「我跟展榮的第一場演唱會，她會想『萬一這是人生最後一場怎麼辦？』媽媽對我釋出求救訊號，有次媽媽告訴我，她沒有辦法控制自己的想法。」

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▲展榮、展瑞常到各地工作，不忘打給媽媽。（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

展瑞為讓媽媽宣洩情緒，不斷地找媽媽聊天，如果在忙，會把電話放著，邊工作邊和媽媽講話，「我想了2個方法，讓她把話講出來和陪伴走到戶外。即使我跟展榮人在國外，也會想辦法打給媽媽，讓媽媽宣洩，情緒能找到出口。」展榮笑說：「聽完會覺得你應該去考心理醫生執照。」

▲展榮展瑞一家人感情深厚。（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

展瑞常是粉絲私訊訴苦的對象，而他睡前都會把粉絲的訊息讀完，「有粉絲失戀，告訴我想要尋死。」展瑞自認不是專業的輔導師，當下不會正面回應粉絲，反而是藉由直播分享經驗，讓粉絲從中得到答案，他透露，「其實讀完粉絲的故事，我也從中成長。」

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▲展榮和展瑞在活動中協助居民量測腰圍。（圖／記者林彥君攝）

▲展榮展瑞擔任活動志工。（圖／記者林彥君攝）