劉雨柔連身衣買太小硬穿「1條線卡整天」　羞爆：一直處於開心的狀態！

記者林彥君／台北報導



劉雨柔昨（22日）在IG上貼出穿著螢光粉紅高衩連身衣，胯下僅有「一條細窄的布料」遮蔽，展露姣好身材。劉雨柔今（23日）在中天《麻辣天后傳》錄影前，分享自己的穿搭心得，透露螢光色的連身衣是在國外購買，尺錯買錯，但能勉強穿上，「一般穿泳裝布要包覆，我昨天的衣服是壓住（私處），昨天一直處在很開心的狀態！」

▲劉雨柔穿緊身衣展露姣好身材。（圖／翻攝自劉雨柔Instagram）

劉雨柔笑說穿著配色大膽的螢光色服裝，再加上牛仔短褲，走在路上，還被經紀人笑是「螢光棒。」回到家老公看到，還傻眼，「老公看到還問『這是什麼衣服？』然後用很猥褻的眼神看我，我找他錄小影片，馬上中斷他的邪惡思想，昨天從早到晚都在錄影，好累喔！」

一旁的紀言愷（JR）則鼓勵她，「多運動有益身體健康。」JR笑說：「自己是因為運動太多，夜路走多了，會遇到鬼。」《ETtoday星光雲》日前獨家掌握JR低調向交往7年的圈外女友結婚的消息，JR表示，近期忙電影《樂獄》宣傳，也發行寫真書，等小朋友9月出生，才會規劃婚宴。

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▲劉雨柔。（圖／翻攝自劉雨柔Instagram）

▲▼劉雨柔和JR上節目。（圖／記者林彥君攝）