小鬼黃鴻升曝理想型條件！看第一眼...先想像「和她接吻是否舒服」

記者林彥君／台北報導

黃鴻升（小鬼）今（24日）出席BOY LONDON仲夏展示會，行程滿檔的他，除主持《綜藝玩很大》，也情義相挺代班KID主持《RUN新聞》，近期也將發行單曲《Plan B》，不但寫詞也擔任製作人。小鬼提到目前專心工作，對感情不著急，若接觸有感覺的異性，會先想像和對方接吻是否舒服。

▲黃鴻升出席服裝展示會。（圖／BOY LONDON提供）

在節目中超嗨又拼命的小鬼，透露私下的自己是個嚴肅的人，對於感情也相當理性。至於自己的理想型條件？他分享若以膚淺的角度，外型是重點，小鬼在第一眼看到時，會潛意識想著，和對方有沒有在一起的可能，「說長相要順眼很籠統，樣子是要我看她，會覺得跟她接吻是舒服的。」

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36歲的小鬼透露可以接受26歲到46歲的對象，但女友和老婆會有不一樣的條件，「老婆的標準，至少我爸要喜歡她，家人很重要，她的家人也要喜歡我，對於結婚我不會耍浪漫認為只是兩個人的事。」

▲黃鴻升近期將發行單曲。（圖／BOY LONDON提供）

小鬼透露，之前曾有任圈外女友，因不適應被討論，當時每天回家接到女友的抱怨電話，也間接影響雙方感情。若未來遇到心儀的對象，小鬼會大方認愛，笑說：「認愛也讓大家方便，我可能會在IG上告訴大家，當作發通稿！」

