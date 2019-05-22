徐乃麟公開對話「提誣告」反擊！　「爆料者現身鬧場」3人互嗆...場面尷尬

記者林彥君／台北報導



61歲的徐乃麟（乃哥）今天（22日）開記者會，針對蔡姓建商向週刊爆料「假賣屋真詐財」，指控買乃哥價值7300萬元的豪宅，房子未能點交。對此乃哥列出訊息對話截圖和匯款紀錄澄清，並對蔡姓建商和曹小姐聯合告他詐欺、背信和偽造文書提出誣告，並現場簽下刑事委任狀，並預告「之前的詐賭案還沒有結束！」

▲曹小姐現身記者會和徐乃麟互嗆。（圖／記者黃克翔攝）

對此曹小姐和蔡姓建商現身記者會現場，帶著資料走進記者會現場回嗆，讓徐乃麟相當錯愕，不時苦笑，乃哥要曹小姐把話說清楚，但曹話未說完，蔡姓廠商走到記者會場中提出異議，場面相當尷尬，最後記者會宣告結束，乃哥苦笑說：「他們怎麼進來的？」

事後蔡姓建商透露，「事件起源是因為房屋的11萬元管理費用。」而因為徐乃麟遲遲未繳交，所以才向週刊爆料一次說清楚。而曹小姐則表示，陳姓友人向乃哥借1000萬元，自己是因陳姓友人盧她，才簽下1000萬元本票，對於乃哥開記者會澄清，她認為是被毀謗。

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▲蔡姓廠商到記者會現場和徐乃麟互嗆。（圖／記者黃克翔攝）

徐乃麟表示，自己是因為陳姓友人才會認識曹小姐，因曹小姐表示認識蔡姓建商，可以到大陸申請文件開公司「大龍蝦數位國際公司」，由蔡擔任該公司總經理職務。因陳姓友人已燒掉1億元資金，信用無法借款，故乃哥將7300萬元豪宅以6900多萬元賣給蔡性建商，並登記在蔡的名下，期間陳姓友人僅付出200萬元訂金給乃哥，並負責買賣過程。

乃哥表示，僅經過半個月，房子已過戶給蔡姓建商，所以提出委託書，希望儘速處理房屋問題，並強調，從104年到106年間都有匯款證據，可以證明將房屋所有權買回。

▲徐乃麟開記者會簽下刑事委任狀。（圖／記者黃克翔攝）

乃哥無奈的說房貸的利息自己付款，「我有欺負他嗎？陳要到大陸登記公司沒有錢，沒錢又再次找上我，開口就要4000萬元，我跟他說『沒辦法風險太大』，但在104年9月幫忙陳借到1000萬元，並得以在4個月內無利息借款。」不過到4個月後要陳姓友人還錢，直到6個月才歸還190萬人民幣，中間的匯差乃哥並未向對方要，遲還的2個月的利息和匯差也未追討。

▲徐乃麟針對爆料開記者會說明。（圖／記者黃克翔攝）

事情並未結束，在104年12月30日蔡姓建商傳訊告訴乃哥生活快過不下去，希望能跟乃哥借錢，乃哥說：「我錢都是在我老婆那邊，平時周轉都是用私房錢，我拜託艾迪昇經紀公司幫我轉90萬元給蔡，曹小姐幫忙開了一張支票給艾迪昇，表示一週後歸還，但是跳票，到今天90萬元還沒還我，我告過他嗎？之後是我把90萬元還給艾迪昇。」

▲徐乃麟在記者會中公開匯款和對話。（圖／記者黃克翔攝）

徐乃麟在會中自認在處理事情上不周全，上了很多社會新聞，事件爆發時老婆反應很淡定，因為過程中老婆都知情，希望透過記者會澄清爆料內容，「給我自新的機會，讓大家看，在這社會中有多少人如此可惡。」

