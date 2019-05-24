彩虹同婚／理科太太「不需要交代性向」　同志找老公證婚：我願意當翻譯！

記者林彥君／台北報導

同婚法今（24日）正式上路！理科太太說，17日同婚專法三讀通過時，有男粉絲很高興的跟她分享「要去向男友逼婚。」不過理科太太當下勸粉絲先不要，因為結婚是兩個人的事，不需要因為法案，太倉促決定終身大事。

▲理科太太和老公、兒子。（圖／翻攝理科太太Instagram）

老公理科先生（John）不擅長講中文，帥氣外型和木訥性格被認為是「同志天菜」，理科太太笑說，如果同志粉絲想找老公當證婚人，她非常願意當老公的翻譯。理科太太希望大家對於同志有更多包容及認識，「希望大家一視同仁，性向這種東西不是教育就可以改變，像是要我改變性向，真的教也教不來。」

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▲理科太太和老公。（圖／翻攝理科太太Instagram）

理科太太在大學時期到美國讀書，大一時，學校會安排輔導教授協助國際學生，當時輔導她的女教授就是同志。理科太太透露，其實自己對「同志」的雷達很弱，當教授告訴大家自己是同志時，心想：「同志跟異性戀沒有不同，因為我沒有雷達，不特別講，我真的感受不出來，她們就跟一般人一樣。」

▲理科太太。（圖／翻攝理科太太臉書）

理科太太分享，那位教授不避諱在學生面前談論性向，也曾帶理科太太到家裡玩，並介紹自己的女伴給大家認識，教授養了多隻大麥町毛小孩，伴侶間互動非常自然，理科太太不會刻意向教授討論同性的話題，「我不會特別去問，就像異性戀也不需要向別人交代性向，當然，同志也是。」

理科太太在2009年畢業，美國密西根州在2015年同性婚姻合法，那位教授也在第一時間結婚，得到全班同學的祝福，「當時我有恭喜她們，班上的同學都替教授開心。」