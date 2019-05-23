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利菁狂讚ØZI「是這代的周杰倫」　曝外甥忙炸：吃一口飯就去找蔡依林

記者林彥君／台北報導

利菁今（23日）錄中天《麻辣天后傳》，談到外甥ØZI入圍金曲獎最佳國語專輯獎、最佳國語男歌手獎和最佳新人獎等6項大獎，利菁難掩興奮地說，「當初就想說ØZI是這一代的周杰倫，我很清楚他會作詞作曲，會拍又會剪接，調色後製，我的媽呀！沒看小孩這麼厲害的。」

▲▼ 利菁。（圖／中天提供）

▲利菁很高興ØZI入圍金曲獎6項大獎。（圖／中天提供）

利菁對於外甥入圍金曲獎感到驕傲，表示從以前就很看好ØZI，不斷誇獎他，還被ØZI虧說：「不要講啦，這樣好像在購物台賣東西。」利菁透露，近期ØZI忙工作「忙到炸掉了！」已經很久沒看到他，笑說：「他跟我們吃飯吃一口就走了，說要去運動跟剪接，還偷偷跟我說，要去蔡依林那邊談Case。」

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對於吳宗憲（憲哥）日前在演唱會中，談到ØZI入圍金曲獎，而兒子鹿希派則因「沒有歌詞」無緣入圍。利菁說當下看到新聞，就馬上把新聞連結貼給ØZI的媽媽葉璦菱，反而葉璦菱看到新聞覺得很擔憂，還跟利菁說：「不要這樣子，會得罪到他們，傷害到小孩的自尊。」

至於得知ØZI入圍當下有沒有感動落淚？利菁自虧，「沒有，因為我第一張專輯沒有入圍新人獎，哎！」至於會不會陪ØZI走紅毯？利菁說，「我是一個音樂人，他的媽媽有問我，要還要再看看。」

▲▼ 利菁。（圖／中天提供）

▲利菁。（圖／中天提供）

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