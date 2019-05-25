獨／無尊「到處拋媚眼」挨罵！　就醫才知家中3人患妥瑞氏症

記者林彥君／台北報導

無尊（謝駿毅）患有妥瑞氏症，因不自覺的眨眼，加上諧星形象，常被誤會是到處對人拋媚眼。無尊說妥瑞氏症會遺傳，爸爸和哥哥也有，而無尊是在高中時顯現病狀，當時家人對妥瑞氏症不了解，媽媽看他擠眉弄眼，還責罵他：「你好的不學，學你哥哥壞的行為。」

▲無尊樂觀面對自己的不一樣。（圖／記者林彥君攝）

哥哥跟爸爸症狀比較明顯，有穢語症，有時候會發出怪聲，「我媽要哥哥不要發出怪聲音，會跟哥哥說『怎麼跟你爸一樣』。」後來哥哥的老師發現，輔導醫學知識，兄弟到醫院就診，確診後才告訴媽媽，除媽媽和姊姊，家中有3人是患者。

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▲無尊自創角色「珍珍」。（圖／取自無尊粉絲團）

無尊解釋，妥瑞氏症是因為腦神經異常放電，造成強迫眨眼的行為，會因壓力大、睡眠不足，造成症狀變嚴重，「我以前不敢講，因為懶得解釋，但覺得身為公眾人物需要向觀眾解釋這個症狀，讓大家知道我會擠眉弄眼是為什麼，希望大家能更認識這個疾病，不要用異樣眼光看我們。」

無尊透露，曾因為「不像一般人的行為」感到自卑，不過因為醫生告訴他，患有妥瑞氏症的人，對於人事物敏感也喜歡模仿，他轉而用樂觀的心情面對自己的不一樣，「或許我會進演藝圈，也是多虧了我有這種症狀！」

▲無尊表示自己是妥瑞氏症患者。（圖／記者林彥君攝）