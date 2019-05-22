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比照《復仇者4》　昆汀下令《從前，有個好萊塢…》嚴禁爆雷！一句影評流出

記者林映妤／綜合報導

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）第9部作品《從前，有個好萊塢…》於法國時間21日在第72屆坎城影展舉行首映，映前昆汀特別拜託所有媒體與影評千千萬萬不可爆雷，謹慎程度和《復仇者聯盟4》一樣，雖然不能寫出感想，但也有許多影評給出「幾句話」讓外界瞧瞧端倪，而結果幾乎是壓倒性好評！

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▲▼第72屆坎城影展《從前，有個好萊塢…》昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼《從前，有個好萊塢…》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼《從前，有個好萊塢…》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／達志影像／美聯社）

《從前，有個好萊塢…》集結李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）、瑪格羅比（Margot Robbie）、達科塔芬妮（Dakota Fanning）等超強卡司，以一個過氣演員與他的替身，融入1960年代好萊塢「黃金時代」末期的大事件，其一就是曼森家族犯下的命案。

映前昆汀特別拜託觀眾出了戲院別爆雷：「我愛戲院，各位也愛戲院。戲院應該是發現電影情節的第一個地方。」然而映後爆出好評，全場觀眾起立鼓掌6分鐘！

根據《爛番茄》整理的一句話影評，大多數人都給出正面評價，認為這是昆汀獻給好萊塢不再復返的黃金年代的一封情書，非常動人，「如果這不是他生涯最好的電影，那也是他藝術生涯的集大成」、「這可能是第一部帶有真正時代意義的塔倫提諾電影，等著它成為這樣的一部作品，也非常希望它是」。

▲▼昆汀塔倫提諾《從前，有個好萊塢…》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／《從前，有個好萊塢…》劇照）

▲▼《從前，有個好萊塢…》呈現好萊塢黃金時代消逝前的景況。（圖／《從前，有個好萊塢…》劇照）

▲▼昆汀塔倫提諾《從前，有個好萊塢…》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／《從前，有個好萊塢…》劇照）

另也有影評指出這部電影可以看出1960年代對昆汀的影響，「這是他最個人化的電影，你可以感受到曼森家族謀殺案對1969年居住在洛杉磯的6歲QT所產生的影響」、「昆汀想要這部電影談論許多舊流行文化，這裡面充滿了各種舊電視節目、舊廣告歌曲、舊電影的致敬，所有他痴迷喜愛的元素」。

至於兩大男神的合體演出也有影評認為相當有火花，「這2人帶來了『真正的表演』，他們是很有代表性的組合」、「這2人就是這部片最大的資產，他們不受約束、有趣又可親，他們有一種誘人的化學反應」；另外瑪格羅比、達科塔芬妮以及飾演李小龍的邁克瑪赫（Mike Moh）都被點名表現亮眼。

▲▼昆汀塔倫提諾《從前，有個好萊塢…》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／《從前，有個好萊塢…》劇照）

▲《從前，有個好萊塢…》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特的互動頗有化學反應。（圖／《從前，有個好萊塢…》劇照）

至於暴力美學著稱的昆汀，在大屠殺場面如何表現？則有影評稱「就算是昆汀的高標準也會引起轟動」、「那些因為風格化暴力而對真正暴力感到飢渴的人將會得到滿足」但也有人認為「從血腥的角度來看的確令人震驚，但和其他塔倫提諾電影相比稍微和緩了」、「暴躁又令人反感」。《從前，有個好萊塢…》7月26日在台上映。

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