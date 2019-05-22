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奉俊昊《寄生上流》毛骨悚然入侵震驚坎城！起立鼓掌8分鐘：值得一座金棕櫚

記者林映妤／綜合報導

《玉子》南韓名導奉俊昊備受矚目的諷刺懸疑新作《寄生上流》（Parasite）於法國時間21日在第72屆坎城影展舉行世界首映，奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠一行人走紅毯，映後觀眾爆出好評，全場起立鼓掌8分鐘，導演並接連用英語和韓語感謝現場觀眾！

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▲▼第72屆坎城影展《寄生上流》奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼《寄生上流》奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《寄生上流》奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠。（圖／達志影像／美聯社）

首映紅毯上除了劇組演員吸睛，曾與奉俊昊合作《末日列車》、《玉子》的「古一大師」蒂達史雲頓（Tilda Swinton）也攜手愛女沃娜史雲頓拜恩（Honor Swinton Byrne）到場觀影，力挺對方！

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊　飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植　飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均　飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。

▲▼第72屆坎城影展《寄生上流》奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼《寄生上流》宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹等人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第72屆坎城影展《寄生上流》奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠。（圖／達志影像／美聯社）

映後外媒紛紛評論《寄》片，「搶奪者用令人毛骨悚然的方式入侵」、「《寄生上流》是一部關於社會地位、抱負、唯物主義、父權家庭的黑色喜劇」、「奉俊昊帶來了龐大、具破壞性衝擊的經濟焦慮」，另外也有影評大讚「《寄生上流》是奉俊昊至今最棒的完美傑作」、「請給奉俊昊一座金棕櫚獎」、「今年最好看的競賽片」！

《寄生上流》是奉俊昊繼2009年《非常母親》後睽違10年再度以南韓為背景的韓語新作，更繼2017年《玉子》後，二度角逐坎城金棕櫚大獎，格外受到關注。電影將於6月28日在台上映。

▲▼《寄生上流》劇照。（圖／《寄生上流》劇照）

▲《寄生上流》恐怖入侵令人毛骨悚然。（圖／《寄生上流》劇照）

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