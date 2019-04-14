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正妹空姐「彎腰掉半球」太辣..網狂問：隆乳　親自給答案！

記者李玟儀／綜合報導

華航空姊林佩瑤曾參加過《超級星光大道》第2屆，雖然之後沒有持續在演藝圈發展，而是回到本業繼續當空服員，不過身材姣好的她依舊受網友關注，前段時間還因為一張在台南吃碗粿的性感辣照成為討論焦點，甚至有網友好奇發問：「妳有做自體脂肪隆乳嗎？」

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自林佩瑤IG）

▲林佩瑤。（圖／翻攝自林佩瑤IG）

林佩瑤前段時間到台南玩，一張彎腰拍碗粿的照片，因為穿著低胸紅色上衣，雙峰呼之欲出，讓網友看了直呼「辣到流鼻血」、「叫兩碗來四碗」，雖然性感照片讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，但也有人因此好奇求問：「姐姐，偷偷的問妳，妳有做自體脂肪隆乳嗎？有的話能不能介紹我診所。」

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▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自林佩瑤IG）

▲林佩瑤澄清沒有隆乳。（圖／翻攝自林佩瑤IG）

不過林佩瑤澄清，自己的胸部千真萬確是真的，不過身邊有朋友嘗試過，但效果不好，「因為她的後來消掉而且變成一塊塊的硬塊。」勸有興趣的網友多參考、研究。

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自林佩瑤IG）▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自林佩瑤IG）

▲林佩瑤澄清沒有開眼頭或隆鼻。（圖／翻攝自林佩瑤IG）

事實上，這不是林佩瑤第一次被問有沒有「後天加工」，除了胸部之外，包括眼頭、鼻子都被懷疑過，不過她不以為意，只要網友發問就會大方回應，除了澄清百分之百沒有開眼頭外，也否認做鼻子，更戲稱：「如果可以做鼻子我一定會做得又高又挺，不會讓他這樣不上不下，不好不壞的。」

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林佩瑤, 空姐, 星光二班, 超級星光大道

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