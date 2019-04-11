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《小時光》「校草等級4男神」！男主角爆紅..初戀臉9頭身狂吸女粉

記者李玟儀／綜合報導

陸劇《致我們暖暖的小時光》在10日於大陸平台開播，首播播放量已經突破2500萬，除了打著《致我們單純的小美好》姊妹篇的噱頭外，年輕網友喜歡的校園愛情故事、風格清新等因素也是關鍵，特別是主要演員顏值高，一開播就吸引討論。

▲▼《小時光》演員。（圖／翻攝自微博／致我們暖暖的小時光）

▲▼《小時光》10日開播，首播播放量破2500萬。（圖／翻攝自微博／致我們暖暖的小時光）

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▲▼《小時光》演員。（圖／翻攝自微博／致我們暖暖的小時光）

女主角「司徒末」由邢菲飾演，外表嬌小可愛，在劇中是一個嘴硬心軟又癡情的氧氣少女，大學學會計但最愛的卻是廣告，但求職之路不太順利，一次因為和男主角「顧未易」發生擦撞，裙子破了還拿錯背包，結果面試泡湯，一次是面試途中被飛車搶劫拖行，好不容易另外約面試時間，結果是一間很不專業的公司，不過司徒末性格開朗、樂觀，就算遭遇困難也會勇敢站起來。

▲▼《小時光》演員。（圖／翻攝自微博）

▲林一。（圖／翻攝自微博）

男主角「顧未易」由林一飾演，劇中是一個外冷內熱的怪咖學霸，非常喜歡物理，成績好同時很有原則，因為拿錯背包導致沒有學生證應考，二話不說就離開考場，就連老師提議找教授「聊聊」，他也斷然拒絕。

這樣正直的男主角卻有細膩的一面，像是隨身攜帶衛生紙、濕紙巾，在外面吃火鍋前還會用熱水燙筷子，而且能第一時間、準確地察覺到司徒末的難處，男友力已經接近滿分，偏偏又有小臉、挺鼻、大長腿的優越外型，開播後「林一顏值」一度登上微博熱搜。

▲▼《小時光》演員。（圖／翻攝自微博）

▲傅沛。（圖／翻攝自微博）

男配角「傅沛」由唐曉天飾演，個性活潑、熱愛打籃球、玩遊戲的校內風雲人物，和司徒末高中時原本有段純純的愛，約定好考上大學就在一起，卻因為種種事情，一直到大四了，2人還是只能當朋友。

▲▼《小時光》演員。（圖／翻攝自微博）

▲周峻緯。（圖／翻攝自微博）

由周峻緯飾演的「林直存」在劇中是一個明星，看似驕傲自大，卻又貼心細膩，因為一次廣告拍攝，邂逅了司徒末，雖然喜歡對方，但選擇默默守候。

▲▼《小時光》演員。（圖／翻攝自微博）

▲張皓倫。（圖／翻攝自微博）

由張皓倫飾演的「周磊」和顧未易同屬物理實驗室科研組，學霸之間難免會有瑜亮情結，他起初把顧未易當作競爭對手，後來成為好朋友。在戲外他是新人演員，雖然戲分不比林一、唐曉天，但還是吸引不少粉絲關注。

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致我們暖暖的小時光, 林一, 邢菲, 顧未易, 司徒末, 傅沛

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