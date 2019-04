Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

記者李玟儀/綜合報導

來自泰國的Gail Sophicha因為參加選秀節目《聲林之王》受到廣大觀眾矚目,可愛的性格、強大音樂實力,以及為了打破語言隔閡所做的努力,粉絲都看在眼裡,成為節目第一季的人氣王。前段時間她為了活動再次來台,10日交通大學舉辦校園演唱會「聲歷奇境」,她原定在晚間8點表演卻提早,原因有洋蔥!

▲Gail外婆過世,緊急回泰國奔喪。(圖/翻攝自Instagram/Gail)

交大校園演唱會日前公開的時間表中,活動預計在17:30開始,Gail原本是排在倒數第3位歌手表演,不過當天卻突然更改了順序,怕有粉絲因此錯過演出,她特別在Instagram上發文向粉絲致意,並且說明原因。

Gail說,「Sorry for the early show tonight as I have to fly back home for my grandma's funeral.」原來是因為外婆過世的關係,她必須趕回泰國奔喪,因此調整演出時間。她特別發文向粉絲致歉的懂事舉動讓歌迷很心疼,安慰她家人更重要,不用為此感到抱歉或心理有負擔。

▲Gail回泰國前先道歉,讓粉絲很心疼。(圖/翻攝自Instagram/Gail)

在知道Gail家中突發憾事之後,網友紛紛獻上溫暖安慰,「很遺憾聽到這樣的消息,加油」、「記得照顧自己」、「好好送外婆一程,我們等妳回來。」希望透過留言給Gail滿滿的力量。