Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

記者李玟儀／綜合報導

來自泰國的Gail Sophicha因為參加選秀節目《聲林之王》受到廣大觀眾矚目，可愛的性格、強大音樂實力，以及為了打破語言隔閡所做的努力，粉絲都看在眼裡，成為節目第一季的人氣王。前段時間她為了活動再次來台，10日交通大學舉辦校園演唱會「聲歷奇境」，她原定在晚間8點表演卻提早，原因有洋蔥！

▲Gail外婆過世，緊急回泰國奔喪。（圖／翻攝自Instagram／Gail）

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交大校園演唱會日前公開的時間表中，活動預計在17:30開始，Gail原本是排在倒數第3位歌手表演，不過當天卻突然更改了順序，怕有粉絲因此錯過演出，她特別在Instagram上發文向粉絲致意，並且說明原因。

Gail說，「Sorry for the early show tonight as I have to fly back home for my grandma's funeral.」原來是因為外婆過世的關係，她必須趕回泰國奔喪，因此調整演出時間。她特別發文向粉絲致歉的懂事舉動讓歌迷很心疼，安慰她家人更重要，不用為此感到抱歉或心理有負擔。

▲Gail回泰國前先道歉，讓粉絲很心疼。（圖／翻攝自Instagram／Gail）

在知道Gail家中突發憾事之後，網友紛紛獻上溫暖安慰，「很遺憾聽到這樣的消息，加油」、「記得照顧自己」、「好好送外婆一程，我們等妳回來。」希望透過留言給Gail滿滿的力量。