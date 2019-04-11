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普悠瑪奪走8親人！「董家人近況」曝光　最慘新娘崩潰自殘「用身體摔地上」

記者李玟儀／綜合報導

普悠瑪事件造成18人死亡，慘痛的事故讓所有台灣人至今仍心有餘悸，當時董姓一家人為了二女兒的婚禮，浩浩蕩蕩搭上火車前往喝喜酒，卻遇上死亡列車，事發後二女兒徹底崩潰自責。女星郭美珠近期在臉書發文，提到過去曾和董家有長時間的接觸，事發後也不斷關心，在po文中曝光家屬近況。

▲普悠瑪衝出軌道翻車造成18條人命，董進興大女兒痛批台鐵說詞反覆，等同於是「蓄意謀殺」。（圖／記者鄭有財翻攝）

▲普悠瑪衝出軌道翻車造成18條人命。（圖／記者鄭有財翻攝）

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郭美珠痛罵台鐵無恥「到現在還在推責任」，在普悠瑪事後她持續關心罹難者家屬，其中提到死傷最慘重的董家，一次送走8位親人，最小的姪女僅9歲，一家人現在只剩下2姊妹以及哥哥和嫂嫂。當時董家兒子因為岳父60大壽，和老婆一起回廈門娘家，逃過一劫，大女兒則是已經嫁到高雄，喝完喜酒直接返回高雄。

沒想到大女兒在途中就聽聞不幸消息，趕緊打電話通知哥哥嫂嫂回台，「嫂嫂不知道是嚇著了還是太痛了，到現在還是無法言語。」哥哥好不容易熬到現在能走出家門工作，但變得沉默寡言。

二女兒精神狀況最令人憂心，自責家人們是為了參加自己婚禮才會搭上死亡列車，前一天一家人才興高采烈喝喜酒，沒想到這份喜悅卻支離破碎，郭美珠透露二女兒在知道一家8人死亡後，「當場自己用身體摔地上，前摔後摔，摔了一身傷，幾乎當場都快把自己給摔死了，她自責自己是兇手，哭喊著想把自己摔死。」

▲普悠瑪衝出軌道翻車造成18條人命，董家8口人喪命。（圖／記者鄭有財翻攝）

直到後來有一群修道人去做法會，有個會通靈的人明明和董家不熟，卻突然告訴二女兒「爸爸有話要說」，二女兒這才慢慢停止激烈行為，之後跟著這群修道人學佛，雖然不再自殘，但是從此沉默寡言，而且會沒有原因看到東西就猛吃，郭美珠形容：「一整天都在吃，好嚇人。」

郭美珠不滿地表示，董家人因為一次失去8個人，外界比較關注，但其實罹難者中有很多是一個家庭的頂梁柱，連辦喪事都有問題，「台鐵到現在還在推責任。」她不捨罹難者家屬至今仍沒有得到合理的說法，因此選擇站出來表態關心，「台灣人如果沒有一點同胞情，那就太沒人情味了，台灣如果是一流的國民，就要監督執政的人，是不是用我們納稅人的錢來照顧需要照顧的我們的國民，如果都是自掃門前雪誰執政都無所謂 。」

▲▼郭美珠發文。（圖／翻攝自郭美珠臉書）

▲郭美珠發文。（圖／翻攝自郭美珠臉書）

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普悠瑪, 董家

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