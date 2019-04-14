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丫頭生日眾星齊聚！　一見「女神級閨蜜」她超感動…網：真友情

記者劉宜庭／綜合報導

女星丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，除了活躍於娛樂界，也積極投資副業，如今已是月入百萬的老闆娘。她常在社群網站分享生活點滴，日前迎來31歲生日，在演藝圈擁有好人緣的她，不但被眾多藝人邀約吃生日大餐，其中最讓她感動的，則是儘管行程滿檔、仍願意陪她慶生的閨蜜郭書瑤。

▲丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推。（圖／翻攝自Facebook／丫頭詹子晴）

▲丫頭迎來31歲生日。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

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丫頭13日PO出一張合照，開心向郭書瑤喊話，「你這麼忙的行程中都還掛念著要吃生日餐，太感動了。」文中，她除了感謝瑤瑤特地抽空，帶她和好友們去吃好料，也感性形容對方是「一輩子的男友」。瑤瑤則不忘體恤丫頭投資副業的辛苦，貼心回說，「老闆娘辛苦妳了！」雙方私底下的友好互動，也讓不少網友看了大讚，「是真友情！」

▲丫頭迎來31歲生日，演藝圈許多好友都不忘替她慶生。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

▲郭書瑤（左上）特地抽空替丫頭（左下）慶生。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

事實上，擁有「宅男女神」封號的郭書瑤，先前曾和丫頭一起飛往尼泊爾，拍攝節目兼旅遊，2人在旅途中打打鬧鬧，還曾互相出賣熟睡床照，顯見交情相當好。去年丫頭歡度30歲生日時，郭書瑤也大手筆買了香奈兒包送她，最便宜恐要6位數起跳，她當時也開心直呼，「謝謝郭小瑤！妳是全民男友哈哈哈哈！好喜歡好喜歡好喜歡！」

▲▼丫頭「一秒崩壞」惡整瑤瑤！（圖／翻攝自丫頭、瑤瑤IG）

▲▼丫頭「一秒崩壞」惡整瑤瑤！（圖／翻攝自丫頭、瑤瑤IG）

▲丫頭私底下和郭書瑤交情相當好。（圖／翻攝自丫頭、瑤瑤Instagram）

此外，丫頭如今事業版圖逐漸擴大，手搖飲店已經開了16家分店，或許是忙著兼顧演藝工作和副業，今年沒時間辦生日會。不過，她13日曬出一張大合照，感謝好友們都還記得約她吃生日餐，照片中，藝人夏和熙、小優、蘿莉塔、夏語心、茵茵等人都在場，也顯見她在演藝圈的超好人緣，不少網友也紛紛留言獻上生日祝福，在網路上引發熱議。

▲丫頭迎來31歲生日，演藝圈許多好友都不忘替她慶生。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

▲丫頭迎來31歲生日，演藝圈許多好友都不忘替她慶生。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

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丫頭, 詹子晴, 郭書瑤, 瑤瑤

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