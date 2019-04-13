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曾莞婷入厝趴「全是男女神」！　新家「夢幻更衣間」曝光…女網友看傻

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷日前才吐露很期待搬進新家的心聲，「希望快點完工～！」她13日便在社群網站PO出入厝趴的一系列照片，新居落成這天，她廣邀好友來參觀，除了印證在圈內的好人緣，也讓粉絲難得窺見內部照，其中更衣室的夢幻佈置更是羨煞一票女網友。

▲曾莞婷常和粉絲分享生活。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

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照片中，可以看到曾莞婷紮起高馬尾，身穿黑色短袖上衣入鏡，好友王晴、亮哲、林佑星和謝承均等人圍在餐桌前吃東西，整個空間以黑白色調為主，顯見女主人的簡約作風。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲曾莞婷邀明星好友參加入厝趴。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

下個場景似乎換到客廳，曾莞婷穿著同一件衣服席地而坐，桌子上仍舊擺了不少食物，朋友坐在灰色長沙發上露出燦笑，藍白色調的牆壁、一旁好像還放了一個花瓶，讓整個空間看起來格外優雅有氣質。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲曾莞婷還邀了不少朋友。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

最後一行人似乎來到了更衣室，整體以白色為基調，衣櫃掛著滿滿的服飾，上面還擺有大大小小的精緻盒子，曾莞婷和朋友靠在白色櫃子上拍照，超大空間羨煞不少女網友，「好想在這裡換衣服」、「可以在裡面待一整天！」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷的超大更衣間羨煞一票女網友。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

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