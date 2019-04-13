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米奇談《黑澀會》崩潰：給10萬我也不再做！　揭「頭壓地板」危險黑歷史

記者張筱涵／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的洪詩、玉兔、米奇和勇兔在米奇的頻道上大聊回憶，PART 1一推出討論度就超高，這次推出PART 2同樣就在分享準備表演的時候，有一次他們模仿嘻哈團體L.A. Boyz，在沒有地板動作的基礎下還是挑戰ICE的動作。

▲洪詩、玉兔、米奇和勇兔齊推出「出澀會美眉」。（圖／翻攝自Mickey 黃鈺文臉書）

▲洪詩、玉兔、米奇和勇兔齊推出「出澀會美眉」。（圖／翻攝自Mickey 黃鈺文臉書）

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米奇透露以前最討厭的懲罰就是絲襪套頭，但也因為這些奇妙的經歷認識了很多好朋友，在當時也準備得很愉快，有一群人跟著一起的革命情感。洪詩笑一笑馬上就想到過去和玉兔、米奇模仿L.A. Boyz《跳》的影片，那時後每個人都戴上超犧牲的假髮變裝。

重溫這段影片時還可以發現，米奇相當用心準備一連串的英文RAP，雖然到後面可能因為很喘沒能完整唱完，但一開頭就讓評審和黑澀會妹妹們直呼「好厲害」，最後3個人還一起挑戰了ICE這個街舞動作，雖然沒有基礎，但還是很努力完成。

▲米奇、洪詩和玉兔努力完成地板動作。（圖／翻攝自zxc9271 YouTube）

▲米奇、洪詩和玉兔賣力完成地板動作。（圖／翻攝自zxc9271 YouTube）

米奇在後製的時候就忍不住說出心聲：「突然慶幸以前畫質很差，現在給我10萬叫我這樣我也不要！」事實上，《我愛黑澀會》每個禮拜都有一天要錄影，但一天內就必須錄完5集，因此剩下6天的日子她們都得馬不停蹄地準備才藝表演其實相當辛苦，但現在回想起來都是很美好的回憶。

▲米奇看著過去的影片直呼現在給她10萬也不再做。（圖／翻攝自Mickey 黃鈺文 YouTube）

▲米奇看著過去的影片直呼現在給她10萬也不再做。（圖／翻攝自Mickey 黃鈺文 YouTube）

▼【出澀會美眉】黑澀會時光機 PART 2《洪詩/ 玉兔/ 米奇/ 勇兔》。（影片／取自Mickey 黃鈺文 YouTube，如遭刪除請見諒）

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我愛黑澀會, 洪詩, 玉兔, 勇兔, 米奇

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