ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

婁峻碩脫到剩內褲「秀超狂猛肌」
日本3COINS旅行好物新品推薦！
名模林又立秀「渾圓孕肚」2月要生了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

貝克漢 蔡尚樺 Rain 惠理 賈永婕 賓賓哥 盧秀燕 王少偉

林義傑石子路上奔馳 　女藝人震驚「像音速小子」

記者葉文正／台北報導

中視綜藝《飢餓遊戲》前進「泰安鐵道文化園區」錄影，來賓陣容有阿布、徐小可、楚翔、UNA，以及一登場就讓眾人「剉咧等」的超級馬拉松好手林義傑；此外，林莎也難得現身《飢餓》，原來是為了宣傳甫接下中視金字招牌節目《大陸尋奇》主持棒而來，寓教於樂的節目有她的加入後更增添年輕活潑的新氣象。

▲眾人比賽時有各種笑料。（圖／中視提供）

▲林義傑(右)《飢餓遊戲》參賽讓女星相當佩服。（圖／中視提供）

而主持群一聽到來賓名單出現林義傑，在場眾人都一陣哀號，王仁甫更作勢要離開「這集不要錄了！」林義傑也在節目中分享最新計畫，將展開「橫越越南」挑戰，從北越到南越，被問到是幾公里？林義傑則語帶輕鬆地說出「才2千多而已」，其他人聽了卻無比驚訝，「你是說報名費是不是？」節目中，有一關是在戶外尋找釣具，再回到定點進行釣魚遊戲，只見林義傑在石子路上急速狂奔，讓對手UNA望塵莫及：「義傑哥跑得超快，他明明比我晚拿到，但馬上咻一下不見了，像音速小子一樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲眾人比賽時有各種笑料。（圖／中視提供）

▲眾人在《飢餓遊戲》比賽時有各種笑料。（圖／中視提供）

另一關則是考驗藝人的味覺，要進行「矇眼品嚐冰淇淋」，湯匙上有多款口味，吃完再猜有哪幾種，答題時藝人的反應笑料百出，像是蔡黃汝要猜「鐵觀音口味」時，王仁甫則好奇追問「怎麼判斷是鐵觀音」，蔡黃汝不假思索地回答「因為有個『鐵味』」，就跟哈密瓜有「哈味」一樣，這邏輯讓眾人笑翻。

而林莎應戰，展現驚人辨識力，被眾人封為擁有「神之舌」的關鍵戰將。林莎則被封為「神之舌」，味覺相當靈敏，讓自認是「麻瓜舌頭」的王仁甫相當佩服，讚嘆時還不忘搞笑介紹「林莎嚐百草，她清清楚楚地講出每一種口味」，一番話把林莎逗樂。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林莎寫真

推薦閱讀

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

16小時前

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

22小時前

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

11小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

14小時前

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

10小時前

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

12小時前

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

11小時前

長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

7小時前

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

9小時前

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

1/20 22:39

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

1/20 12:04

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

1小時前

熱門影音

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD
夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！

夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

看更多

Karina見粉絲摔倒 急忙停下..擔心皺眉

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」！　請辭參議員：不然命會被奪走

1小時前21

YTR查理瑞典生子帳單曝光　打無痛住3晚包吃住：停車費都比這貴

1小時前0

林義傑石子路上奔馳 　女藝人震驚「像音速小子」

1小時前64

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

1小時前1

把林美秀、陳冠霖「吊上樹」 蔡昌憲反怕被嫌棄

2小時前74

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

2小時前1

電影版《淘氣小企鵝啵樂樂》風靡全球！　韓國票房飆破22億

3小時前23

廉世彬露修長美腿為了「他」 樂天猿氣到韓國執行「神秘任務」

3小時前32

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

4小時前13

唐從聖「國罵風波」曝女兒被霸凌！徐乃麟時隔9年再道歉：這輩子最不堪的事

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！
    16小時前2233
  2. 大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了
    22小時前1415
  3. 八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」
    11小時前2815
  4. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    14小時前207
  5. 維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！
    10小時前145
  6. 玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬
    12小時前2211
  7. 台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」
    11小時前4210
  8. 長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！
    7小時前1810
  9. 5樂天女孩「被Thank You」她錯愕發聲！
    9小時前1813
  10. 蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」
    1/20 22:391620
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合