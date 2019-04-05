林志玲親睹攝影師差點摔倒　下意識秒做出這動作...暖炸了！

記者韓景樺／綜合報導

名模林志玲出道20年，依舊維持凍齡美貌和纖細身材，再加上經常為慈善活動出錢出力，人美心善的形象讓她成為不少人心目中的女神。日前她現身香港機場時，有攝影師為了拍她差點摔倒，而林志玲當下的直覺反應也獲讚是「世界上最好的姐姐」。

▲林志玲被讚人美心善。（圖／翻攝自微博／林志玲、木子掦辰）

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林志玲日前到香港出席活動，近年來為慈善活動不遺餘力付出的她，也意外透露為山區兒童興建宿舍花了「8位數字人民幣」，但她期待能將正能量散播出去，透過一己之力來回饋社會，人美心善的形象深植人心。

而3日有名攝影師「木子掦辰」也在微博發文，指自己在香港赤鱲角機場為拍攝林志玲的美照不小心踉蹌，而目睹拿著相機的攝影師差點摔倒，志玲姐姐不加思索馬上伸出了手，還一邊小跑步想往前抓住攝影師，超自然的下意識反應無法做假，也讓攝影師大讚她是「世界上最好的姐姐」。

▲攝影師發文讚林志玲是「世界上最好的姐姐」。（圖／翻攝自微博／木子掦辰）

而網友們看了照片後也被善良貼心的林志玲圈粉，忍不住留言「這樣的姐姐請給我來一打」、「世界欠我一個善良溫柔體貼的好姐姐」。

▲林志玲暖心救援攝影師。（圖／翻攝自微博／木子掦辰）