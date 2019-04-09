「大黑牛」李晨穿全身粉錄《奔跑7》　「緊摟頑皮豹」少女心爆發

記者韓景樺／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男）第7季歷經成員大換血，目前正在緊鑼密鼓地錄製中。8日節目組陸續轉發了班底成員宋雨琦、李晨的微博，一群人在錄製空檔的有趣互動側拍照，也讓粉絲格外期待最新一集的播出。

▲李晨在新一集錄製中穿上了粉色運動服。（圖／翻攝自微博／奔跑吧、李晨）

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《跑男》第7季最新一集在寧波大學體育館開錄，參與嘉賓包含男神王嘉爾、許凱，吸引許多粉絲關注。而9日節目組也藉由轉PO宋雨琦、李晨的微博發文，悄悄劇透了最新一集的精采內容。

身為南韓女團(G)I-DLE成員，一身淺粉色運動服的宋雨琦紮著雙馬尾，懷裡還抱著貼上王彥霖名牌的頑皮豹玩偶，整個人看來青春洋溢。而另一張照片裡，手拿著粉色圓球的她換上了體操服，還不忘發文劇透「這回的體操可能跟你們想像得不太一樣」，讓粉絲大呼「超可愛」。

▲宋雨琦發文劇透自己表演了體操。（圖／翻攝自微博／宋雨琦）

一樣穿上了粉色運動服的還有跑男團的「老大哥」李晨，他和朱亞文、黃旭熙（Lucas）3人戴上了同款不同色的髮帶和墨鏡，站在休息室門口「時尚擺拍」，還不忘發文「粉紅色的.....的...回憶...」。李晨懷裡緊抱著粉紅色頑皮豹，閉著眼睛微微一笑，表情超少女；而身穿大紅色運動服的黃旭熙則腳踩弓箭步，眼神專業地望向鏡頭；至於朱亞文則一手扶著門框，一手叉在腰上，左腳還微微彎起。

3人的合照也讓網友忍不住笑噴，紛紛留言「朱亞文為了節目效果也是拼了」、「感受到了你的少女心」、「這個粉色莫名挺配你的」，甚至有人直接搞笑吐槽「好騷的三個男的」。

▲李晨、朱亞文和黃旭熙合照pose超有戲。（圖／翻攝自微博／李晨）