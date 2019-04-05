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曾之喬「深U領口禮服」辣翻首爾！渾圓美胸＋雪白深溝藏不住　網瘋：完勝韓妞

記者韓景樺／綜合報導

藝人曾之喬（喬喬）近來在新加坡拍攝新戲《你那邊怎樣.我這邊OK》，日前她才透過IG曬出穿著細肩帶下廚的美照，4日又PO出受邀參加品牌活動的工作照，一襲粉色禮服領口開超低，幾乎成「U型」，讓她的傲人美胸全都露。

▲▼曾之喬4日出席化妝品活動。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

▲曾之喬4日出席化妝品活動，穿著超火辣。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

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曾之喬過去和劉品言（言言）以少女團體「Sweety」出道，隨著年齡和資歷的增長，面對鏡頭也顯得更有自信，常透過網路社群和粉絲互動，大方分享日常工作的點滴和美照。

3日曾之喬才發文預告「我從只有夏天的新加坡，飛到了一個寒冷的地方」，照片中的她迎著夕陽，手裡還拿著一束淺粉色的玫瑰花，好心情全寫在臉上。

▲▼曾之喬4日出席化妝品活動。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

▲曾之喬3日才預告自己飛到寒冷的地方。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

事隔一天，曾之喬再次PO文，揭曉這趟是為了參加化妝品品牌的新品發表，而前往韓國首爾。她也大方公開使用的唇膏色號，說擦上了唇膏以後的自己「看起來有夠Q潤，有點誘人。」

只不過比起唇膏，更多人聚焦在她當天的穿著。因為曾之喬身上的粉色禮服領口超級低，大片的雪白肌膚和超深事業線全都露，渾圓胸型也一覽無遺，加上望向鏡頭的眼神略帶迷濛感，讓網友忍不住大讚她「有夠美」、「今天完勝在場韓妞，太辣了」，更有人超簡潔有力的說她太「胸狠！」

▲▼曾之喬4日出席化妝品活動。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

▲曾之喬4日在首爾出席活動。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

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