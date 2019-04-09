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雷神超幼稚惡搞《復仇者》海報！　美隊「臉上全是黑雀斑」鬍子還是Q的

記者張筱涵／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》即將在全球上映，主演們也為了宣傳到訪四處，「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）見到貼在牆上的海報時，忍不住拿起麥克筆開始作畫，每個人都被他畫過一遍，只有一個人倖免。

▲安東尼羅素推薦必看《美國隊長：英雄內戰》（左）和《復仇者聯盟：無限之戰》（右）。（圖／翻攝自IMDb）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》將在24日上映。（圖／翻攝自IMDb）

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克里斯漢斯沃9日更新一段影片，可以看見他拿著麥克筆瀟灑在「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）畫濃密的落腮鬍和鬍子，下一則又出現佈滿小朋友塗鴉的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），已經毀了2帥氣臉龐的他沒有打算停手。

▲保羅路德和克里斯伊凡的臉被塗鴉。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

▲保羅路德和克里斯伊凡的臉被塗鴉。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

▲保羅路德和克里斯伊凡的臉被塗鴉。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

繼續在「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）臉上簽名畫愛心，下秒出現「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）時還以為克里斯漢斯沃又要發揮藝術家天份，結果他直直就往前走並說：「（小辣椒海報）太漂亮了。」

▲保羅路德和克里斯伊凡的臉被塗鴉。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

▲保羅路德和克里斯伊凡的臉被塗鴉。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

▲克里斯漢斯沃在小勞勃道尼臉上簽名，整排只有葛妮絲派特洛倖免。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

下一個目標轉移到「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）身上，畫了俏麗眼睫毛還補上黑嘴唇，一個轉身就撞見本人，調皮的他還是怕被抓到，一把就將對方抓住走向另一個方向。但其實傑瑞米雷納還是看見了，還特地錄影擺出一臉「你幹啥」的表情，因為這張海報後來被送到他家，原本想留個帥氣紀念，結果卻變成妖豔的嘴裂長睫毛鷹眼。

▲傑瑞米雷納看到克里斯漢斯沃的傑作了。（圖／翻攝自傑瑞米雷納IG）

▲傑瑞米雷納看到克里斯漢斯沃的傑作了。（圖／翻攝自傑瑞米雷納IG）

▼克里斯漢斯沃塗鴉復仇者們的臉。（影片／取自克里斯漢斯沃IG，如遭刪除請見諒）

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