《沙贊！》本來叫「驚奇隊長」　DC、漫威恩怨纏鬥52年

記者洪文／綜合報導

DC電影《沙贊！》（Shazam!）台灣、美國票房大賣，其實片中小男孩比利貝特森變身之後，原本叫做「Captain Marvel」（驚奇隊長），後來被漫威搶先註冊「驚奇隊長」而被迫更名，導演大衛·F·桑德柏格（David F. Sandberg）先前也對此表達想法。

▲《沙贊！》本來叫「驚奇隊長」。（圖／翻攝自Marvel臉書、DC臉書）



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沙贊最初由佛西特漫畫出版社（Fawcett Comics）於1939年創造，當時人氣超越《超人》，被DC控告抄襲，從1953年停止出版相關作品，1972年時版權來到DC手中，不過漫威早在1967年註冊Captain Marvel商標，DC無可奈何，只能把角色變身大喊時所直呼的「沙贊」作為名字。

史丹李為了不讓其他公司擁有「驚奇隊長」這個名字，1968年開始發展《驚奇隊長》系列漫畫，而且為了保留商標至少每兩年必須出版一次漫畫。最初驚奇隊長室克里人戰士邁威爾（Mar-Vell）潛入地球愛上人類，而背叛自己的種族，後來改由卡蘿丹佛斯接任驚奇隊長。

▲《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）



DC即使取得故事版權，卻不能使用「驚奇隊長」的名字，只好在1974年以比利貝特森變身時喊出的關鍵字「沙贊」作為電視劇的名字偷渡過關，直到2011年DC才正名「沙贊」，並在DC漫畫《新52》重啟這個角色，經過近十年之後，不少讀者早已忘記這個角色本來叫「驚奇隊長」。

其實《沙贊！》沒有故意在《驚奇隊長》上映後的1個月出現，DC本來早在2008年便已決定籌備電影《沙贊！》，不過當時《黑暗騎士》票房巨大成功，一度讓DC考慮把電影拍得更加黑暗，最初設定2016年7月上映，一路延宕至今，而漫威《驚奇隊長》原本打算2018年上映，結果加入索尼影業共同合作的《蜘蛛人》而檔期，造成現在正面交鋒。

導演大衛·F·桑德柏格曾透露，《沙贊》片中故意開了「驚奇隊長」的小玩笑，但是為了避免讓觀眾混淆，主角仍會叫做沙贊，而不會用到Captain Marvel這名字。

《沙贊》故事描述名叫比利貝特森男孩，從神秘巫師那裡獲得特殊能力，只要大喊「沙贊」就會變成超級英雄，大人外表卻保有孩子的性格，擁有超能力的他也將挺身而出對抗惡勢力。