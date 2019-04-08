天菜DJ+高顏值Gogo猛男！端午連假MEGA TAIPEI音樂節嗨爆

記者洪文／綜合報導

MEGA TAIPEI （端午音樂節）2018年首次於台北舉行，今年6月7日、8日端午再度推出全新陣容，包括暌違多年登陸亞洲的「以色列音樂教父」Micky Friedmann、廣受台灣彩虹樂迷喜愛的「高人氣舞曲天王」DJ SURI、以及來自西班牙「鐵肺女歌手」NALAYA與更多亞洲知名的DJ新星，結合超高顏值、魔鬼身材的GOGO們，準備席捲台北市西門全新展演場地。

▲「以色列音樂教父」Micky Friedmann。（圖／the WOW提供）



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「MEGA TAIPEI 2019」邀請「以色列音樂教父」Micky Friedmann，也是全球數一數二最大的紐約派對品牌「Masterbeat」的主秀DJ。他的音樂深受許多音樂人的喜愛，也是多才的製作人，更是以色列最大的派對品牌「Forever tel aviv」的王牌DJ。

▲「西班牙舞曲天王」DJ SURI。（圖／the WOW提供）



另一位呼聲極高的「西班牙舞曲天王」DJ SURI在去年來台時即造成轟動，尤其去年曼谷跨年WPBKK白色派對，一直有不錯的評價，更是許多樂迷喜愛的DJ，大家都迫不及待跟著他一塊舞動，這次再度來台，讓不少粉絲相當期待。

▲西班牙「鐵肺女歌手」NALAYA與亞洲知名的DJ新星。（圖／the WOW提供）



除了音樂陣容之外，表演也是一大賣點，來自亞洲各地超高顏值的GOGO，將帶來全然不同的演出，正在一項秘密進行史無前例的演出規劃，絕對讓大家驚豔。

▲MEGA TAIPEI端午音樂節GOGO表演。（圖／the WOW提供）



源自台灣的派對製作品牌「theWOW」，對於這次活動更是用心規劃，除了給大家一個全新的場地之外，音樂、表演、燈光特效等更是全然不同，提供給樂迷們一項全新的體驗，並且來自世界各地高顏值帥哥一同參與，更是活動的一項福利。

「MEGA TAIPEI 2019」將於6月7日、6月8日舉行。