李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」

記者蔡宜芳／綜合報導

脫口秀女演員林妍霏因段子內容涉及嘲諷韓籍啦啦隊成員李多慧、李珠珢，掀起外界熱議。繼李多慧所屬的味全龍球團發聲後，資深啦啦隊女神琪琪稍早也在社群表態，直接砲轟「秀一張臭嘴」。

▲林妍霏的脫口秀表演被質疑歧視李多慧。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup、le_dahye）

琪琪作為啦啦隊界的長青樹，在去年卸下小龍女身份，轉往幕後做管理職。她9日在看到林妍霏的表演片段後，氣憤在網友的貼文下留言：「這種詆毀別人的脫口秀，自以為是精彩演出，殊不知就是在霸凌來台灣工作的善良女孩，並且充滿惡意的歧視。」琪琪更相當直接地批評說：「如果對妳來說這也是一種表演的話，那真是有夠無知又低俗。」

▲▼琪琪開砲。（圖／翻攝自Threads／kiki77.tw）

在回覆網友後，琪琪的怒氣顯然沒有平息，又再度於個人社群發文說：「就像拉著一群人講別人壞話，秀一張臭嘴。」引網友紛紛聲援表示「這波挺多慧、挺琪琪，真搞不懂那有什麼好笑的」、「公開開低級玩笑還沾沾自喜」、「希望球團能保護多慧，不該這樣被欺負」。

▲琪琪再發文。（圖／翻攝自Threads／kiki77.tw）