ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）8日在洛杉磯舉辦全球記者會，導演羅素兄弟（Russo Brothers）率演員一同出席，未料演員席布幕一揭開，台上空了一半的位子沒人坐，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）故意看向周邊空位，隨後尷尬互看，全場記者都在好奇到底發生什麼事。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會。（圖／翻攝自YouTube）

請繼續往下閱讀...

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會。（圖／翻攝自YouTube）

主持人強法夫洛（Jon Favreau）趕緊說：「馬克魯法洛、唐奇鐸往前面補空位！」而「戰爭機器」唐奇鐸聽到故意笑說：「蛤？你說什麼？」補位之後，主持人強法夫洛說：「接下來，讓我們歡迎在薩諾斯彈動手指之後，仍然存活下來的人。」於是「美國隊長」克里斯伊凡斯、「驚奇隊長」布麗拉森、「涅布拉」凱倫吉蘭以及「蟻人」保羅路德出場。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會。（圖／翻攝自推特）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會，後面留一整排空位。（圖／翻攝自推特）

原來這場記者會是按照一年前《復仇者聯盟3：無限之戰》的座位去坐的，不過原先「奇異博士」班奈狄克康柏拜區、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「黑豹」查德維克博斯曼等人，隨著薩諾斯的彈動手指變成灰塵，因此1年後的《復仇者聯盟4：終局之戰》記者會空了一半的位子，頗具巧思。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會。（圖／翻攝自推特）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會，原本唐奇鐸坐在最後一排。（圖／翻攝自IG）

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

《復仇者聯盟4：終局之戰》記者會大合照當中，第一排由左至右分別是「奧科耶」戴娜葛里拉（Danai Gurira）、「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、導演喬羅素（Joe Russo）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、導演安東尼羅素（Anthony Russo）、「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo），而第二排由左至右為「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會大合照。（圖／翻攝自臉書／Avengers）

推薦閱讀

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟：無限之戰, 復仇者聯盟4

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 哈孝遠餓肚子零容忍　「一腳踹壞電風扇」嚇傻老婆
  2. 《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看
  3. 怕萌萌反應太大！總統府音樂會證實「彩虹光是給LGBT的訊息」
  4. 全盲不可怕！視障歌手攀5樓高　3度跟媽祖遶境「持續挑戰」
  5. 《與惡》王赦是廢死律師嗎？　PTT「狂刷這觀點」
  6. 獨家／黑琳練肖話成絕響？沈玉琳曝《上班》疲軟原因
  7. 日樂團主唱WOWAKA驟逝！3天前急性心臟衰竭　享年31歲
  8. 蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？
  9. 粉絲提醒「瑪莎拉蒂車牌沒遮」　反遭百萬網紅回：然後咧？有什麼好怕的？
  10. 獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366