《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）8日在洛杉磯舉辦全球記者會，導演羅素兄弟（Russo Brothers）率演員一同出席，未料演員席布幕一揭開，台上空了一半的位子沒人坐，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）故意看向周邊空位，隨後尷尬互看，全場記者都在好奇到底發生什麼事。

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會。（圖／翻攝自YouTube）



主持人強法夫洛（Jon Favreau）趕緊說：「馬克魯法洛、唐奇鐸往前面補空位！」而「戰爭機器」唐奇鐸聽到故意笑說：「蛤？你說什麼？」補位之後，主持人強法夫洛說：「接下來，讓我們歡迎在薩諾斯彈動手指之後，仍然存活下來的人。」於是「美國隊長」克里斯伊凡斯、「驚奇隊長」布麗拉森、「涅布拉」凱倫吉蘭以及「蟻人」保羅路德出場。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會，後面留一整排空位。（圖／翻攝自推特）



原來這場記者會是按照一年前《復仇者聯盟3：無限之戰》的座位去坐的，不過原先「奇異博士」班奈狄克康柏拜區、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「黑豹」查德維克博斯曼等人，隨著薩諾斯的彈動手指變成灰塵，因此1年後的《復仇者聯盟4：終局之戰》記者會空了一半的位子，頗具巧思。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯全球記者會，原本唐奇鐸坐在最後一排。（圖／翻攝自IG）



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《復仇者聯盟4：終局之戰》記者會大合照當中，第一排由左至右分別是「奧科耶」戴娜葛里拉（Danai Gurira）、「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、導演喬羅素（Joe Russo）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、導演安東尼羅素（Anthony Russo）、「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo），而第二排由左至右為「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》洛杉磯記者會大合照。（圖／翻攝自臉書／Avengers）