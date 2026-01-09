《BOYS II PLANET》他要來了！「一次辦兩場」寵粉　全場可擊掌

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體VERIVERY過去多次訪台，成員岡旻（KANGMIN）日前參演實境選秀節目，雖沒成功進入出道組，但人氣、知名度大幅上升，日前在南韓舉辦見面會，開賣旋即秒殺完售。他9日驚喜宣布，2月27日將於台北三創CLAPPER STUDIO，首度在台舉辦個人見面會 「2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 : 在璀璨的光芒之中’ IN TAIPEI」，並一連舉辦兩場，粉絲福利陣容相當豐富，全場觀眾皆可以Hi-Touch，祭出多項福利。

▲岡旻首次以個人身份來台辦見面會 。（圖／網銀國際影視提供）

岡旻近期參加選秀節目《BOYS II PLANET》期間更是大放異彩，在等級評定時就橫掃全場，從青澀少年轉變為獨當一面的歌手，岡旻表示：「這次想帶給大家不同的驚喜，我也有很多想和粉絲們說的話，我們一定要見面喔！」預告將呈現以他為中心的演出與互動環節，也準備了最真摯感性的故事，帶來滿滿的反差萌。

提到台灣，岡旻與VERIVERY成員們總是有說不完的美食經，全體都吃過經典雞排加珍奶組合、鼎泰豐招牌小籠包，已經是專業老饕，過去岡旻還曾說過想挑戰看看大魔王臭豆腐，但其中最念念不忘的還是「台灣火鍋」，怎麼吃都不會膩。這次獨自來台，岡旻想要品嘗在地夜市美食，體驗一個人逛夜市的愜意風情，歡迎粉絲們多多推薦夜市必吃美食和火鍋店私藏名單。

▲岡旻見面會全場可以擊掌 。（圖／網銀國際影視提供）

他首次以個人身分來台，粉絲福利陣容相當豐富，全場觀眾皆有Hi-Touch、全場小卡套組與海報，兩個場次更分別有機會抽中1對1合照、1對10合照、簽名拍立得、簽名小卡、簽名海報等多項限量粉絲福利，要讓岡旻和VERRER（粉絲名）近距離共度難忘時光，門票預計1月21日中午12點開賣。