赴韓發展前曾遭網暴！粼粼揭心酸　泰男神Gorn來台合體「漂亮姊姊」喊不停

記者蕭采薇／台北報導

新世代泰國男團「PROXIE」人氣成員Gorn，9日為主演電影《愛的戀習生》現身台灣宣傳，他難掩對台灣美食的喜愛，直呼：「這幾天來每天都要喝一杯珍珠奶茶！」而當天正巧是 PROXIE 首場台灣見面會的開賣日，得知門票預售成績亮眼，他驚喜表示：「真的嗎？非常感謝台灣粉絲的支持！」

▲《愛的戀習生》媒體聯訪，（左起）ROBERT、ANITA、Gorn、許紫柔、于常祐、粼粼。（圖／記者林敬旻攝）

Gorn睽違許久再度與台灣演員群 ROBERT、ANITA、許紫柔、于常祐及「BabyMint」粼粼合體，在《愛的戀習生》中與 Gorn 有不少對手戲的許紫柔，回憶起初次看完成片的心情，笑稱「真的覺得很害羞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許紫柔對戲泰國男神超害羞 暖讚：Gorn粉絲人超好

身為當紅偶像，Gorn 在台泰兩地皆擁有高人氣，被問及是否擔心被男方粉絲「盯上」？許紫柔大方回應，身為演員就是做好本分，且私下與 Gorn 保持禮貌的專業距離；她更盛讚 Gorn 的粉絲非常可愛友善，「拍攝期間她們甚至為劇組準備了餐車應援，真的非常暖心。」

▲Gorn是泰國超人氣男團「PROXIE」的成員。（圖／記者林敬旻攝）

談到餐車應援，Gorn 俏皮地透露自己最愛的食物其實不太健康，「餐車準備的都是我愛吃的，像是脆皮豬之類的邪惡美食。」而在出席台灣特映會時，有許多台灣粉絲直接用泰文對他打招呼，讓Gorn一度驚訝到傻眼，直呼：「一瞬間真的分不出來對方到底是台灣人還是泰國人！」

有趣的是，Gorn 當時來台拍攝正值12月與1月，這次宣傳恰巧也是同一時段，讓他大感巧合。他更爆料當時學的第一句中文就是「漂亮姊姊」，全場演員甚至還起鬨要他在片場一直講。

▲《愛的戀習生》（左起）Gorn、許紫柔、于常祐。（圖／記者林敬旻攝）

面對惡評心法大公開！ 粼粼：不回應是最好的回應



電影劇情涉及「網路暴力」議題，Gorn 分享了自己的心法，認為心態最重要，畢竟無法滿足所有人，「看到負評我會反思如何改善，但如果是毫無營養的謾罵，我就會選擇忽視。」曾到韓國發展的「BabyMint」成員粼粼也感同身受，透露高中時期曾因在網路上被「說三道四」而陷入情緒，如今回首這段往事，她堅定表示：「不回應就是最好的回應。」

▲《愛的戀習生》ANITA、「BabyMint」粼粼。（圖／記者林敬旻攝）

跨海偷看粼粼跳舞影片！ Gorn認證：我有聽她們的歌

此外，同為偶像出身的Gorn與粼粼，私下也有跨國互動。Gorn透露自己曾偷偷去聽「BabyMint」的歌，還會看她們跳舞的影片，被現場眾人拱「兩團未來可以一起挑戰跳舞」。跨國愛情喜劇電影《愛的戀習生》將於1月30日全台正式上映。