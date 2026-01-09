福建歌王謝金石郵輪上猝逝！腦出血昏迷　女兒悲曝：全身插滿管子

▲閩南語歌手謝金石郵輪上猝逝。（圖／翻攝自謝金石臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

新加坡資深閩南語歌手「福建歌王」謝金石近日傳出病逝消息，享壽73歲，他的家人1月8日於社群平台證實噩耗。女兒謝苓莉透露，父親1月2日凌晨在郵輪上突發腦出血昏迷，雖緊急送醫搶救，仍於8日辭世。

根據《聯合早報》報導，謝金石於2024年8月被診斷罹患前列腺癌末期，病情持續惡化，體重一度驟降至51公斤。為了放鬆心情，他在元旦前夕登上郵輪旅遊，未料在馬六甲海域突發重病，緊急送返新加坡陳篤生醫院治療，仍回天乏術。

其女兒謝苓莉接受訪問時哀傷表示，父親送醫後全身插滿管子，家人早已有心理準備。她透露：「爸爸最後走得很平靜，也一直心繫舞台與音樂。」

謝金石早年從廣播界起家，亦曾參與電影演出，後以《騎白馬過南塘》專輯正式進軍歌壇，渾厚嗓音深受歡迎，被譽為「福建歌王」。代表作品尚包括《長城落日》等。原訂今年1月17日與陳建彬同台演出，並規劃於2月8日在濱海藝術中心開唱，相關準備皆已完成，卻無緣再登舞台，令人不勝唏噓。

謝金石的追思會將於1月9日與10日舉行，並於11日出殯。家屬誠摯邀請各界好友一同送他最後一程。