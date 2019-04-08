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《沙贊！》全球票房冠軍！製片曝「1個關鍵原因」：續集必須趕快拍

記者洪文／綜合報導

DC超級英雄電影《沙贊！》（Shazam!）上映首周，奪下全球票房冠軍，更是華納兄弟IMAX影史4月最高的開片票房成績，雖然華納兄弟尚未宣布開拍續集，不過製片彼得沙福朗（Peter Safran ）認為很快就會開拍續集，因為有一個非常迫切的關鍵原因，「必須迅速開拍不可！」

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▲▼《沙贊！》劇照【首圖】。（圖／華納兄弟提供）

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▲《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）

《沙贊！》北美地區以5350萬美金的票房成績奪下冠軍，再加上之前的搶先口碑場，首週票房合計5680萬美元，而台灣地區，前一周口碑場加上清明連假的熱潮，台北票房一口氣上衝到2740萬，全台票房更是驚人的衝破8600萬，高居全球票房排行第10名，以一個對台灣觀眾算是全新的超級英雄來說，票房表現實屬難得。 
 
即便是在美國，「沙贊」對一般觀眾而言，也並非耳熟能詳的超級英雄，導演大衛桑德柏格選擇者個角色作為他進軍超級英雄的第一部作品，堪稱險招。由於《沙贊！》描述的不只有超級英雄拯救世界的宿命，還有更多青少年內心世界的描寫與家庭價值的探索，因此給予觀眾非常不同於以往的觀影感受，成功為DC的超級英雄開出一條另類的方向。

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 
《沙贊！》在全球各個市場的表現也堪稱可圈可點，全球首週總票房快速地突破4億美金大關，尤其IMAX影廳表現可圈可點，開出1350萬美元的票房成績，是IMAX影史開出華納兄弟公司4月最高的開片票房成績，也讓《沙贊！》續集似乎指日可待。

雖然華納兄弟尚未宣布推出《沙贊！》續集，然而製片彼得沙福朗、導演大衛桑德柏格（David F. Sandberg）已公開喊話，願意回歸拍攝續集。

製片彼得沙福朗看好續集很快就會推出，並向《Collider》透露原因，主要演員的年紀是最大關鍵，「所以我們必須迅速拍攝續集，扮演比利和他的寄養兄弟姐妹的演員都未滿18歲，但他們將迅速成長，如果續集再次以他們扮演孩子的身份出現，那麼它必須盡快準備開拍。」稍微延遲一點，這些孩子就會跟長大後的演員年齡太像。

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）

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沙贊！, Shazam, 沙贊, DC, DCEU, DC擴展宇宙

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