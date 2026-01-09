啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威去年12月9日證實求婚成功，隔天現身戶政事務所完成結婚登記，消息曝光後喜獲一票祝福。小倆口今（9）日低調舉辦性別派對，戳破氣球揭曉肚子中的寶寶是女生，驚喜宣布即將升格成為新手爸媽，開心的模樣全被好友琳妲拍了下來。

▲啾啾驚喜舉辦性別派對。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

啾啾閃婚陳晨威一個月宣布懷孕

透過琳妲在IG限動分享的影片可見到，啾啾與陳晨威夫妻倆似乎早已對寶寶性別有了預感或期待，非常有默契地穿上了「粉紅色系」的Dress Code。陳晨威身穿粉紅色外套搭配粉紅帽T與淺灰長褲；老婆啾啾則穿著粉色毛絨短外套搭配同色系百褶洋裝，腳踩球鞋，散發出相當青春的孕媽咪氣息。

▲啾啾肚子裡的寶寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

啾啾舉辦性別趴揭曉肚子裡懷女寶

這場性別派對選在戶外草地上舉行，背景設有紅色的拱門背板，上面寫著「Pink or Blue」、「We love u」以及代表兩人姓名縮寫的「C.papa & J.mama」（陳爸爸與啾媽媽）。一旁裝飾著米色、焦糖色與白色的氣球拱門，色調相當溫暖。草地中央立著一顆寫有「Pink or Blue」的巨大銀色氣球。

▲陳晨威去年12月向啾啾求婚。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.4）

琳妲現身啾啾性別趴「哦耶我猜對了」

當啾啾揭曉寶寶性別的瞬間，畫面相當壯觀，隨著陳晨威手中的拉炮啟動，身後瞬間炸出濃烈的粉紅色煙霧，伴隨著粉色紙花四散，直接宣告肚子裡寶寶性別是個女孩。畫面中洋溢著喜悅及感動，連琳妲都忍不住在限動中開心寫下：「哦耶我猜對了」，難掩興奮之情。

▲陳晨威、啾啾去年12月完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.4）