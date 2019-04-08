《波希米亞狂想曲》K歌場倒數！韋禮安「找他組限定團」直播開嗓

記者洪文／綜合報導

金馬奇幻影展即將播放《波希米亞狂想曲》K歌場，韋禮安與蘇打綠阿福擔任台灣宣傳大使。兩人預計11日晚上9點線上直播，挑選演唱奧斯卡、金球獎大贏家《波西米亞狂想曲》與《樂來越愛你》這兩部電影的主題影歌曲外，韋禮安特別私房挑選《心動》、《曼哈頓練習曲》、《大話西遊》的主題音樂，搶先幫影迷預習練歌喉。

▲韋禮安準備直播獻唱《波希米亞狂想曲》電影歌曲 。（圖／福斯提供）



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韋禮安擔任電影《波希米亞狂想曲》台灣宣傳大使時，曾飛倫敦參與了全球名人的致敬計畫，還赴皇后合唱團的御用錄音室，與世界各地的音樂人交流。至於為何選唱《大話西遊》的主題音樂，他才公開自己相當喜歡看周星馳的電影，尤其是《大話西遊》這部片，周星馳在戴上金箍咒的一句台詞，「曾經有一段愛情在我面前但是我沒有好好把握。」當時主題曲「一生所愛」旋律響起，像是把很多的紅塵俗世裡的愛恨情仇都唱出來，有次在香港宣傳時還碰到原唱，覺得很榮幸。

此次韋禮安找來好朋友阿福助陣，自己可以做好演唱的工作，把吉他放心交給阿福。被問及近期限定男團太夯，有沒有想過彼此組一個限定男團，阿福打趣說「郎有意妹無情，要看韋禮安願不願意。」韋禮安則笑說，「我們都年紀那麼大了，還有人要看嗎？」又說，兩人名字可組「福氣安康」的團名，團名吉利，可組過年期間限定團體好拜年。





今年是韋禮安出道10週年，他在這「而立」之年，成立工作室「耀聲音樂」，包辦自己音樂製作的方向，目前正如火如荼的製作睽違近三年的新專輯的他，感謝好朋友阿福在他人生遇到挫折時，像是他人生導師般，給予他許多建議，宛若他的定心丸。