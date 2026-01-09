Billboard Live TAIPEI打造跨國饗宴！西原健一郎、葛飾三重奏輪登台

記者吳睿慈／台北報導

國際級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI（簡稱 BBLTP）致力於將不同類型的音樂人帶來台灣進行表演，在台灣音樂界激出全新火花，自11日起到21日一共邀來6組音樂人，打造跨國音樂盛宴。

▲汪定中將與福岡音樂人ZIN一起演出。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



台灣孩子汪定中（DEW）出身於美國舊金山，11日將與福岡音樂人ZIN一起演出。他3歲時回到台灣，後來又到加州大學柏克萊分校深造音樂，回台後曾擔任?te壞特以及 someshiit 山姆的樂手，2023年以DEW的名字發行EP《NIGHTFALL》和《DAYLIGHT》，對於能夠登上BBLTP演出，他顯得很興奮跟期待，並透露準備了演出現場才有的特別版編曲。

▲西原健一郎預計在17日演出。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



1月17日爵士嘻哈音樂人西原健一郎將帶著全新的《OJAZ Tour》獻出台灣演出處女秀。1月20日來自日本三位殿堂級音樂家櫻井哲夫、神保彰、向谷實所成立的葛飾三重奏，他們將以最純粹的三重奏編制，帶來高度及深度交流的現場演奏。1月21日則是活躍於日本音樂界超過35年的佐藤竹善，將首度攜手日本靈魂樂團Neighbors Complain一同演出。

▲葛飾三重奏（Katsushika Trio）在1月21日演出。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



Billboard Live TAIPEI在2025年11月於台北正式開幕後，陸續迎來中島美嘉、徐若瑄、王若琳、大無限樂團、小宇等音樂人登台演出，橫跨日語、華語與不同世代的內容迅速累積話題與口碑。BBLTP營運方表示，在串流與演算法主導聽歌習慣的時代，音樂變得快速而便利，但真正屬於音樂的現場，反而更顯珍貴，歡迎大家一同前來體驗。