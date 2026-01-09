曾參與BLACKPINK演出　男歌手自爆大暈船「明知道不該，卻無法抽身」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳妍希發文疑出包？網急糾正
超商周末「買1送1」懶人包
玉兔讓老公帶娃「目睹驚人一幕」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 蔡依林 梁曉珺 尼克 逍遙 譚松韻 侯明昊 趙麗穎

曾參與BLACKPINK演出　MOSUN自爆大暈船「明知道不該，卻無法抽身」

記者蔡琛儀／台北報導

新銳創作歌手暨製作人MOSUN推出全新單曲〈OVDZ〉，以中、英雙語R&B描繪一段「明知道不該，卻無法抽身」的情感狀態。他坦言創作靈感來自近期一段真實經歷，「當下真的很暈、也很拉扯」，甚至在創作完成後第一時間拿給對方聽，成為兩人退回朋友關係前最誠實的情感紀念。

▲▼ MOSUN〈OVDZ〉。（圖／更日未來提供）

 ▲ MOSUN推出新單曲〈OVDZ〉。（圖／更日未來提供）

〈OVDZ〉以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻，描寫愛情中成癮般的心理狀態，明知危險仍反覆靠近，理智與沉淪不斷拉鋸。歌詞中「明知危險，但我愛冒險」成為整首歌的情緒縮影，呈現出失控卻無法戒斷的矛盾情感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲音設計上，歌曲建立於低調卻鮮明的節奏之上，搭配貼近耳邊的私密人聲，營造深夜獨處的氛圍。MOSUN更邀請曾與Daniel Caesar合作、獲葛萊美肯定的和聲歌手Nevon Sinclair參與福音風格和聲錄製，讓情緒層次更加濃烈。

〈OVDZ〉由MOSUN親自包辦詞曲與製作，母帶後期則交由怪奇比莉御用混音師、葛萊美獎得主John Greenham操刀。長期活躍於國際製作圈的他，曾參與BLACKPINK Coachella演出製作，也與蔡依林等歌手合作，持續以作品展現來自台灣的新世代R&B能量。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

MOSUN

推薦閱讀

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

1/8 18:04

啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」全被拍

啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」全被拍

5小時前

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

9小時前

IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

6小時前

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

1/8 21:18

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

22小時前

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

2小時前

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

10小時前

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

李多慧衣服穿太薄！「超兇上圍全透視」深色bra被看光 震撼13萬人

11小時前

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程

8小時前

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

7小時前

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

15小時前

熱門影音

伊能靜杜拜

伊能靜杜拜
怡琪搭車遇驚魂

怡琪搭車遇驚魂
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在

汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在
陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶
胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！

見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

看更多

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前20

愛雅自認體能比沒懷孕好　挺孕肚出門被關心：母子默契100分

1小時前0

《黃金歲月》吳政勳當爸了！　兒提早報到「3分鐘就出生」

1小時前0

曾參與BLACKPINK演出　男歌手自爆大暈船「明知道不該，卻無法抽身」

1小時前0

Billboard Live TAIPEI打造跨國饗宴！西原健一郎、葛飾三重奏輪登台

2小時前139

李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」

2小時前23

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末　聯繫前助理母親「對話曝光」

3小時前50

日女偶像「自拍胸前鼓一包」掀暴動　遭疑上圍升級釣出本尊

3小時前20

福建歌王謝金石郵輪上猝逝！腦出血昏迷　女兒悲曝：全身插滿管子

3小時前20

錄完影驚傳四哥離世！ 龍千玉邵大倫合唱致敬曹西平

3小時前20

赴韓發展前曾遭網暴！粼粼揭心酸　泰男神Gorn來台合體「漂亮姊姊」喊不停

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝
    1/8 18:045822
  2. 啾啾閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「戳破氣球揭曉寶寶性別」
    5小時前1420
  3. 蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」7字回嗆
    9小時前2816
  4. IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了
    6小時前161
  5. 被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉
    1/8 21:183418
  6. Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相
    22小時前105
  7. 快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末
    2小時前43
  8. 工程師棄高薪當歌手　燒光積蓄宣布離開台灣
    10小時前121
  9. 李多慧衣服穿太薄！
    11小時前242
  10. 鄭雨盛捧遺照、朱智勳抬棺！南韓大咖到齊　送影帝安聖基最後一程
    8小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合