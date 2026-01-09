曾參與BLACKPINK演出　男歌手自爆大暈船「明知道不該，卻無法抽身」

記者蔡琛儀／台北報導

新銳創作歌手暨製作人MOSUN推出全新單曲〈OVDZ〉，以中、英雙語R&B描繪一段「明知道不該，卻無法抽身」的情感狀態。他坦言創作靈感來自近期一段真實經歷，「當下真的很暈、也很拉扯」，甚至在創作完成後第一時間拿給對方聽，成為兩人退回朋友關係前最誠實的情感紀念。

▲ MOSUN推出新單曲〈OVDZ〉。（圖／更日未來提供）

〈OVDZ〉以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻，描寫愛情中成癮般的心理狀態，明知危險仍反覆靠近，理智與沉淪不斷拉鋸。歌詞中「明知危險，但我愛冒險」成為整首歌的情緒縮影，呈現出失控卻無法戒斷的矛盾情感。

聲音設計上，歌曲建立於低調卻鮮明的節奏之上，搭配貼近耳邊的私密人聲，營造深夜獨處的氛圍。MOSUN更邀請曾與Daniel Caesar合作、獲葛萊美肯定的和聲歌手Nevon Sinclair參與福音風格和聲錄製，讓情緒層次更加濃烈。

〈OVDZ〉由MOSUN親自包辦詞曲與製作，母帶後期則交由怪奇比莉御用混音師、葛萊美獎得主John Greenham操刀。長期活躍於國際製作圈的他，曾參與BLACKPINK Coachella演出製作，也與蔡依林等歌手合作，持續以作品展現來自台灣的新世代R&B能量。