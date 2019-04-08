ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蜘蛛人爽秀手機畫面截圖　下秒又被抓到「出包了！」

記者傅家妤／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）是出了名的漫威爆雷王，為了避免他提前劇透，在拍攝《復仇者聯盟4》的過程中，他連劇本都沒有碰過，全程只能靠別人口述及「想像力」演出。近來他不再劇透了，但還是照樣出包，他近日在IG上曬出傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）打給自己的未接來電通知，沒想到卻被發現一直以來都把對方的姓氏拼錯了。

▲蜘蛛人。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍）

▲湯姆霍蘭德曬出自己的手機畫面截圖。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德）

傑克葛倫霍近來接演《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）的「神祕客」（Mysterio）一角，與湯姆霍蘭德培養出好感情，兩人不時還會在IG上互相調侃、吐槽，雖然年紀相差一大截，但兩人私下卻猶如朋友般玩在一起，先前在情人節時，他還曬出拍攝對方影片，上面還有許多愛心符號，足見兩人的感情非常好。

請繼續往下閱讀...

▲傑克葛倫霍在情人節曬出湯姆霍蘭德的影片。（圖／取自IG／傑克葛倫霍）

湯姆霍蘭德日前在IG限時動態上曬出自己的手機截圖畫面，上面是來自傑克葛倫霍的未接來電提示，他透露對方打給自己是想要照片，隨後他還特在動態上標註了傑克葛倫霍。沒想到事隔一小時後，傑克葛倫霍發了另一則限時動態回應，原來湯姆霍蘭德拼錯了他的名字，把他的姓氏「 Gyllenhaal」拼成了「 Gyllenhall」，把「a」變成了「l」，隨後他還不忘補上一句，「手機的保護畫面真不錯」，讓人笑翻。

▲蜘蛛人。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍）

▲湯姆霍蘭德被發現拼錯傑克葛倫霍的名字。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍）

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

推薦閱讀

秦嵐37年「首次飛澳門」為支持他！　應采兒感動：這麼紅還記得

秦嵐37年「首次飛澳門」為支持他！　應采兒感動：這麼紅還記得

王源剪短瀏海…一見粉絲「躲外套下」　背後原因超委屈

王源剪短瀏海…一見粉絲「躲外套下」　背後原因超委屈

黎姿曬25年前舊照…排開有4大咖！　身旁中分男「現已是天王」

黎姿曬25年前舊照…排開有4大咖！　身旁中分男「現已是天王」

結婚8年「分開大S最久的一次」　汪小菲罕曝心聲…閃瞎網友！

結婚8年「分開大S最久的一次」　汪小菲罕曝心聲…閃瞎網友！

《大學生》小新曝當爸心聲！　「讓整個世界為我們祝福」

《大學生》小新曝當爸心聲！　「讓整個世界為我們祝福」

維多利亞新隱藏技能！　幫梅根王妃「設計房子」

維多利亞新隱藏技能！　幫梅根王妃「設計房子」

在修杰楷、賈靜雯婚禮哭了　蕭敬騰揭背後原因…網讚：真性情！

在修杰楷、賈靜雯婚禮哭了　蕭敬騰揭背後原因…網讚：真性情！

迪士尼童星失蹤8個月！　家中離奇出現「神祕屍體」

迪士尼童星失蹤8個月！　家中離奇出現「神祕屍體」

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

野生修杰楷、梧桐妹逛超市！　賈靜雯不在…2人「私下真實互動」曝光

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蜘蛛人, 湯姆霍蘭德, Tom Holland, 傑克葛倫霍, Jake Gyllenhaal

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 太仙了！四千年一遇美女鞠婧禕演白蛇　一回眸惹網友暴動了　
  2. 遭好友爆「快要回歸」　范冰冰罕見發文…親揭近況！
  3. 《波希米亞狂想曲》K歌場倒數！韋禮安「找他組限定團」直播開嗓
  4. 《沙贊！》全球票房冠軍！製片曝「1個關鍵原因」：續集必須趕快拍
  5. 羅美蘭爆「節目上強吻Eric Nam」　網看截圖傻眼：男孩子真的要小心
  6. 《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻
  7. 二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜
  8. GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯
  9. 獨／半夜看老公GPS定位「不在家」　黃瑄崩潰婚姻差點不保
  10. 蜘蛛人爽秀手機畫面截圖　下秒又被抓到「出包了！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366