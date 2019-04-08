蜘蛛人爽秀手機畫面截圖　下秒又被抓到「出包了！」

記者傅家妤／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）是出了名的漫威爆雷王，為了避免他提前劇透，在拍攝《復仇者聯盟4》的過程中，他連劇本都沒有碰過，全程只能靠別人口述及「想像力」演出。近來他不再劇透了，但還是照樣出包，他近日在IG上曬出傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）打給自己的未接來電通知，沒想到卻被發現一直以來都把對方的姓氏拼錯了。

▲湯姆霍蘭德曬出自己的手機畫面截圖。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德）

傑克葛倫霍近來接演《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）的「神祕客」（Mysterio）一角，與湯姆霍蘭德培養出好感情，兩人不時還會在IG上互相調侃、吐槽，雖然年紀相差一大截，但兩人私下卻猶如朋友般玩在一起，先前在情人節時，他還曬出拍攝對方影片，上面還有許多愛心符號，足見兩人的感情非常好。

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▲傑克葛倫霍在情人節曬出湯姆霍蘭德的影片。（圖／取自IG／傑克葛倫霍）

湯姆霍蘭德日前在IG限時動態上曬出自己的手機截圖畫面，上面是來自傑克葛倫霍的未接來電提示，他透露對方打給自己是想要照片，隨後他還特在動態上標註了傑克葛倫霍。沒想到事隔一小時後，傑克葛倫霍發了另一則限時動態回應，原來湯姆霍蘭德拼錯了他的名字，把他的姓氏「 Gyllenhaal」拼成了「 Gyllenhall」，把「a」變成了「l」，隨後他還不忘補上一句，「手機的保護畫面真不錯」，讓人笑翻。

▲湯姆霍蘭德被發現拼錯傑克葛倫霍的名字。（圖／翻攝自IG／湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍）