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開香檳淋浴、廁所吸毒！伊林女星曝「富豪趴內幕」　驚見好萊塢男神

記者洪文／台北報導

伊林旗下俄羅斯女星安妮將在台、法合資電影《狂歡時刻High Time》演出移民來到台灣的富家美女，這也是她首次主演電影。她坦言，過去在東京念書時，參加過不少富豪派對，嘆完觀止，「就像看日劇一樣，香檳一直開，把香檳當淋浴。」

▲▼《狂歡時刻High Time》卡司發布記者會。（圖／光譜映像提供）

▲《狂歡時刻High Time》卡司發布記者會，演員薛斯布隆（Gjis Blom）、阮承恩、安妮、鍾瑶、曹晏豪一字排開。（圖／光譜映像提供）

電影《狂歡時刻High Time》9日舉辦開鏡記者會，荷蘭男主角薛斯布隆（Gjis Blom）、鍾瑶、曹晏豪、安妮和阮承恩共同出席。該片故事描述5位年輕富二代，每到週末都會為了好玩而為彼此準備極致瘋狂的『遊戲』，尋找各種不同的感官刺激。突然有一晚，他們都長出了吸血鬼的獠牙，在這城市更貪婪的滿足自我欲望，被號稱是吸血鬼版的《瘋狂亞洲富豪》。

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談到富豪生活，安妮並不陌生，因為她在東京念書常去富豪派對，還看過奧斯卡影帝男神李奧納多狄卡皮歐參加，也曾撞見年輕女孩躲在廁所吸毒，還被問要不要吸，讓她嚇得趕緊離開，但自己堅決拒菸、酒與毒品，「國外吸毒、抽大麻家常便飯，在巴黎常看到這樣的場景。」

▲▼《狂歡時刻High Time》卡司發布記者會。（圖／光譜映像提供）

▲伊林女星安妮。（圖／光譜映像提供）

這次《狂歡時刻High Time》女主角為鍾瑶，劇組透露，英文流利與否是選角時的關鍵之一。她則認為角色需要裝上吸血鬼牙齒，在說話方面需要一定技巧，尤其，台灣電影鮮少有吸血鬼角色，希望在詮釋過程中，嘗試讓自己看起來很貼近大家心目中的吸血鬼，

鍾瑶、曹晏豪在《狂歡時刻High Time》首度合作，其實兩人因交流咖啡店生意經而認識，兩人又涉略設計，以及曾在國外唸書或是工作因此相當投緣，後來則陸續都主演偶像劇男女主角，終於有機會在同一部戲合作。這次兩人有感情戲碼，讓她打趣說，「我們原本就相當好，感情不需要特別培養了。」曹晏豪則說，「終於讓我給等到了！」

▲▼《狂歡時刻High Time》卡司發布記者會。（圖／光譜映像提供）

▲《狂歡時刻High Time》男女主角薛斯布隆、鍾瑶。（圖／光譜映像提供）

《狂歡時刻High Time》由台灣與《單身動物園》荷蘭製作公司合作，導演為已在台拍攝兩部電影長片，並以「are U there」一片入選坎城影展一種注目單元的王洪飛（David Verbeek），本片將在高雄許多特別的景點拍攝，如西子灣等，結合歐洲神話「吸血鬼」元素，傳遞台灣在地到國際。 

由於《狂歡時刻High Time》全片大量在高雄取景，被問及願不願意擔任高雄觀光的代言人，鍾瑶透露，自己之前曾擔任過高雄電影節大使，完全可以感受高雄的熱情與對影視文化的重視，如果高雄人隨時歡迎我，我就是那個隨時敲高雄大門的好鄰居。

此外，已經纖瘦的安妮，為了《狂歡時刻High Time》還要再3公斤，意有所指的透露電影裡會有「意象裸體」的畫面，目前努力健身，為自己後續推出的寫真集做準備，透露自己最滿意的是屁股，希望能練成六塊腹肌。

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狂歡時刻High Time, 李奧納多, 薛斯布隆, 鍾瑶, 曹晏豪, 安妮, 阮承恩

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