陳冠希新片「2秒畫面保不住」　隔8年再演戲…戲份全被剪光

記者傅家妤／綜合報導

香港男星陳冠希2008年因豔照門事件淡出演藝圈，後來靠自創潮牌再創事業第二春，近幾年來雖偶爾也會出現在公開活動上與粉絲見面，但一直未有新作品推出，但他在2-16年終於有機會參演電影，新片《風中有朵雨做的雲》日前也已經在大陸上映，沒想到陳冠希的戲份卻全被剪光，從頭到尾沒有露過臉。

▲陳冠希參演的新片《風中有朵雨做的雲》日前在大陸上映。（圖／翻攝自微博／《新浪電影》）

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大陸導演婁燁執導，井柏然、陳妍希、馬思純等主演的電影《風中有朵雨做的雲》，曾入圍第55屆金馬獎的最佳導演、攝影、動作設計、音效四個獎項，該片也曾在金馬影展上播映，因電影題材背景涉及大陸敏感話題，該片2016年開拍，經歷過一番波折後，直到2019年4月4日才成功在大陸上映。

▲《風中有朵雨做的雲》由陳妍希、井柏然等人主演。（圖／翻攝自微博／《風中有朵雨做的雲》）

但據香港《蘋果日報》報導，這次在大陸上映的版本，比起先前在金馬影展上的版本，足足短了約5分鐘，其中陳冠希的畫面也全「被消失」。據悉，導演婁燁為此還曾抗爭過，他當時以「藝術是沒有界限的，電影是自由的」為由，與團隊商量如何剪輯時，極力爭取，希望保留陳冠希僅存的2秒鏡頭，但大陸電影局卻堅持要求要把陳冠希的鏡頭全刪剪掉，才能批准上映申請，最後為了電影可以順利上映，婁燁也只能妥協了。

▲《導演婁燁曾極力爭取保留陳冠希其中2秒的畫面。（圖／翻攝自微博／《風中有朵雨做的雲》）

從日前曝光的劇照中，陳冠希坐在輪椅上，與男主角井柏然同框，從他的穿著打扮上看來，他極有可能是飾演井柏然的搭檔「老A」，導演婁燁過去受訪時曾透露，自己的選角考量，「因為我需要一個香港人，當時有很多建議，他很適合這個角色，我又想做這個陣容，所以拒絕刪除這個角色。」

▲陳冠希在片中飾演井柏然的搭檔。（圖／翻攝自微博／《新浪電影》）