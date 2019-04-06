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消失30年父親突出現！黃鐙輝傻眼《失父招領》：我認他是爸

記者林奕如／台北報導

黃鐙輝在《失父招領》首度與喜翔合作演父子，這次的合作十分難忘，黃鐙輝笑說：「感謝金鐘得獎機器喜翔大哥，在劇中精彩的對戲，我從他身上學到很多，拍完之後我就認他是我老爸了！」喜翔飾演離家30年、不負責任父親，他說：「這部戲寫出了現在社會上，很多人因為工作上的問題，造成家裡沒辦法給小孩滿滿父愛的一些迷失。」

▲黃鐙輝和喜翔演父子。（圖／華視提供）

▲黃鐙輝和喜翔飾演父子。（圖／華視提供）

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黃鐙輝飾演的「葉致國」自從父親離家後，便與阿公相依為命，在他的心中也開始自認為從來沒有老爸過，而劇情也很巧妙地設定他在失物招領處工作，在心靈與工作上都在找尋失去的東西。黃鐙輝表示，這個角色是一個很ㄍㄧㄥ的人，很多事情就是往自己的肚子裡裡面吞，不會在別人面前輕易地顯現自己的情感，直言：「這角色其實跟我的個性蠻像的，剛拍完一度有些走不出來」。

黃鐙輝也特別為了《失父招領》創作了台語歌曲《不孝子》，歌詞就是描述劇中喜翔飾演的「葉啟龍」角色的心境，並找來金曲樂團董事長助陣編曲，他開玩笑說：「大家都以為我是被諧星耽誤的演員，但其實我是被演員耽誤的音樂人」，透過這次演唱片尾曲一圓了自己的歌唱夢想。

▲黃鐙輝和喜翔演父子。（圖／華視提供）

▲該劇反應現實社會。（圖／華視提供）

談到遺失的經驗，黃鐙輝表示最緊張的應該就是小孩子不見的時候，回想到他曾有次帶兒子去玩具反斗城，才一恍神兒子馬上就不見了，讓他非常緊張，找了很久差點要報警，最後終於看到兒子擠在一群小朋友邊看人打電動，兒子看到他還一副幹嘛大驚小怪的樣子，讓他感觸很深地說：「真的是一秒都不能離開小孩子。」

該劇由鄭海伯執導，喜翔、黃鐙輝、黃錦雯主演，劇情敘述與阿公相依為命32年的阿國(黃鐙輝 飾)，在阿公死掉的這一天終於看到了傳說中的爸爸阿龍（喜翔 飾），尷尬的阿國轉頭離去。隔天，阿龍再度出現在阿國家外，說要修復父子關係；強烈懷疑阿龍回來的目的只是為了錢財的阿國，敵不過阿龍的無賴行為，加上對父親的失蹤仍存有好奇，勉強答應讓他住進來。

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黃鐙輝, 喜翔, 失父招領

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