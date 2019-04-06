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歐陽妮妮拍戲挫折「完全哭不出來」！愧疚道歉：對不起大家

記者林奕如／台北報導

歐陽妮妮首次接演劇情長片《腦波小姐》女主角，相當不捨殺青，「主演裡我是最後一個殺青的，一個個送走大家，心情很捨不得，拍了6個月，這部戲真的很不好拍，殺青有種苦盡甘來的感覺。」她最害怕的是「哭戲」，印象深刻第一次拍哭戲那天，面對鏡頭她完全哭不出來。

▲歐陽妮妮拍《腦波小姐》哭不出來。（圖／麗象影業提供）

▲歐陽妮妮拍《腦波小姐》哭不出來。（圖／麗象影業提供）

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她飾演一個天生擁有超強腦波感應能力的遊戲公司新進人員，戲中她要挑戰各種跌倒及各種吊鋼絲戲，但這些她都不怕，只怕哭戲，「只要一開機我就哭不出來，當導演喊卡，我的眼淚才瞬間掉下來，覺得好對不起大家，拍了好幾個小時才完成這個鏡頭」，經過了6個月的磨練，歐陽妮妮進步神速，現在已經可以30秒落淚，連對手張書豪也稱讚：「妮妮演技真的進步很多，爆發力十足，對她另眼相看。」

▲歐陽妮妮拍《腦波小姐》哭不出來。（圖／麗象影業提供）

▲張書豪一人分飾多角。（圖／麗象影業提供）

張書豪在劇中化身為高富帥的遊戲公司執行長，他坦言，曾經很抗拒接演「高富帥」角色，但在看完劇本後，又深深被故事中大量動畫及特效場面所吸引，「我從以前就非常想嘗試在綠幕前拍戲，一人分飾多角更具有挑戰性」。劇中他因故被附身，有人跟鬼魂的角色並存，這兩個角色一個冷酷、一個熱情，性格反差極大，「我必須做兩份功課，背兩份台詞，當作自己同時間在演兩部戲」，而讓張書豪倍感困難的是，演出時得同時配合鏡頭角度技術，「像演鬼魂時走路是用飄的，就得站上推車或跪在滑軌車上拍，又要注意動作不能超過綠幕，過程相當艱苦，還好都克服了」。

▲歐陽妮妮拍《腦波小姐》哭不出來。（圖／麗象影業提供）

▲豆花妹飾演腹黑女。（圖／麗象影業提供）

蔡黃汝（豆花妹）也突破過往的甜美形象，演出內心有不可告人原因的「腹黑女」，她幾乎每場戲都在哭，「算了算大概有3、40場哭戲，好痛苦」，求好心切的她給自己訂目標，希望自己每一場哭戲都有不同哭法，「這是我演戲以來最腹黑、最悲慘的角色，殺青後終於可以不用再哭了」。

張捷在劇中飾演心理醫生，製作人謝禮如為打造他的帥氣溫柔形象，特別替他訂製一頂中長假髮，張捷笑說，一開始覺得很開心，幫他圓夢有長髮造型，但沒想到「美夢變惡夢」，因為長時間戴假髮導致頭皮過敏，殺青後他最開心莫過於「終於可以脫離假髮了」。

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歐陽妮妮, 張書豪, 腦波小姐, 豆花妹, 蔡黃汝, 張捷

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