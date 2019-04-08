ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

NeiNei苦練芭蕾5年…首參加個人賽輸了「當場爆哭」　吳尊跟著落淚

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳尊2009年與老婆林麗瑩結婚，陸續迎來大女兒NeiNei及兒子Max，一向以家庭為重的他，多年來也一直陪伴著一對兒女成長，鮮少缺席，近來他帶著NeiNei參加一場國際級的芭蕾舞比賽，沒想到卻輸了，NeiNei當場哭了出來，看著女兒哭得這麼傷心，他也跟著默默掉淚。

▲▼吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲NeiNei 3歲開始練芭蕾，過去也曾得到好成績。（圖／翻攝自微博／吳尊）

請繼續往下閱讀...

NeiNei先前跟著爸爸吳尊上《爸爸回來了》及《爸爸去哪兒5》，懂事且貼心的個性，擄獲不少粉絲的心。現年8歲的她學了5年的芭蕾，近日首次以個人身分參賽，且是一場國際級賽事「亞洲國際芭蕾舞大賽」（Asian Grand Prix），因此NeiNei非常想獲勝，甚至為此「沒日沒夜地苦練」，不過作為參賽者中年紀最小、第一位出場的她卻未能如願，最後還是輸了。

▲▼吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲▼吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲NeiNei為了個人賽一直苦練。（圖／翻攝自微博／吳尊）

因無法接受賽果，NeiNei當場哭了出來，讓吳尊看了也非常心疼，也忍不住跟著落淚，不過他還是非常正能量地表示：「其實我只想讓她來見識，來吸取經驗，讓她去感受失敗的感覺也不是壞事，我會慢慢讓她明白，過程比結果更加重要，她今天的表現是她有史以來最好的一次。在我心目中，NeiNei已經很值得爸爸驕傲了！」

▲▼吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲NeiNei是年紀最小的參賽者且第一個出場。（圖／翻攝自微博／吳尊）

隨後，吳尊也在留言中透露，NeiNei的心情已經恢復了不少：「結束後帶她游泳，她現在開心地吃晚飯了，堅強的NeiNei。」不少網友也隨即安慰NeiNei：「每一個成功背後，都有無數次失敗的積累，一起加油」、「繼續加油，相信NeiNei公主一定會贏回來的。」

▲▼吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲▼吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲NeiNei輸了比賽當場哭了出來。（圖／翻攝自微博／吳尊）

看到NeiNei哭著擦淚的畫面，不少粉絲也都非常心疼：「哭得這麼傷心，看了都好難受啊」，隨後吳尊也在底下回應：「我也很難受，看她哭了還拍她，但這照片對她以後的回憶太珍貴了。」

▲▼吳尊。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊發文。（圖／翻攝自微博／吳尊）

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

推薦閱讀

《大學生》小新曝當爸心聲！　「讓整個世界為我們祝福」

《大學生》小新曝當爸心聲！　「讓整個世界為我們祝福」

王源剪短瀏海…一見粉絲「躲外套下」　背後原因超委屈

王源剪短瀏海…一見粉絲「躲外套下」　背後原因超委屈

黎姿曬25年前舊照…排開有4大咖！　身旁中分男「現已是天王」

黎姿曬25年前舊照…排開有4大咖！　身旁中分男「現已是天王」

迪士尼童星失蹤8個月！　家中離奇出現「神祕屍體」

迪士尼童星失蹤8個月！　家中離奇出現「神祕屍體」

在修杰楷、賈靜雯婚禮哭了　蕭敬騰揭背後原因…網讚：真性情！

在修杰楷、賈靜雯婚禮哭了　蕭敬騰揭背後原因…網讚：真性情！

秦嵐37年「首次飛澳門」為支持他！　應采兒感動：這麼紅還記得

秦嵐37年「首次飛澳門」為支持他！　應采兒感動：這麼紅還記得

結婚8年「分開大S最久的一次」　汪小菲罕曝心聲…閃瞎網友！

結婚8年「分開大S最久的一次」　汪小菲罕曝心聲…閃瞎網友！

維多利亞新隱藏技能！　幫梅根王妃「設計房子」

維多利亞新隱藏技能！　幫梅根王妃「設計房子」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

小鬼親po「兄妹童年照」！　楊丞琳一看秒回17字…他：哈哈哈哈

《與惡》突斷訊「畫面全黑」！　劇迷崩潰…還原消失的「吳慷仁7優點」

雷／吳慷仁掀「悲慘身世」被人斷手腳筋　《與惡》善惡大翻轉

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳尊, NeiNei

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. NeiNei苦練芭蕾5年…首參加個人賽輸了「當場爆哭」　吳尊跟著落淚
  2. 《爸爸6》「被消失」無限期延播　陳小春鬆口回應了！
  3. 卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚
  4. 《與惡》突斷訊「畫面全黑」！　劇迷崩潰…還原消失的「吳慷仁7優點」
  5. 丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！
  6. 維多利亞新隱藏技能！　幫梅根王妃「設計房子」
  7. 雷／吳慷仁掀「悲慘身世」被人斷手腳筋　《與惡》善惡大翻轉
  8. 鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩
  9. 公務員迷上制服妹！　正宮氣炸「下海應徵」…他崩潰跪了答應2條件
  10. 《小時光》同名主題曲曝光！「無尾熊抱」放閃日常甜爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366