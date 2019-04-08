NeiNei苦練芭蕾5年…首參加個人賽輸了「當場爆哭」　吳尊跟著落淚

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳尊2009年與老婆林麗瑩結婚，陸續迎來大女兒NeiNei及兒子Max，一向以家庭為重的他，多年來也一直陪伴著一對兒女成長，鮮少缺席，近來他帶著NeiNei參加一場國際級的芭蕾舞比賽，沒想到卻輸了，NeiNei當場哭了出來，看著女兒哭得這麼傷心，他也跟著默默掉淚。

▲NeiNei 3歲開始練芭蕾，過去也曾得到好成績。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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NeiNei先前跟著爸爸吳尊上《爸爸回來了》及《爸爸去哪兒5》，懂事且貼心的個性，擄獲不少粉絲的心。現年8歲的她學了5年的芭蕾，近日首次以個人身分參賽，且是一場國際級賽事「亞洲國際芭蕾舞大賽」（Asian Grand Prix），因此NeiNei非常想獲勝，甚至為此「沒日沒夜地苦練」，不過作為參賽者中年紀最小、第一位出場的她卻未能如願，最後還是輸了。

▲NeiNei為了個人賽一直苦練。（圖／翻攝自微博／吳尊）

因無法接受賽果，NeiNei當場哭了出來，讓吳尊看了也非常心疼，也忍不住跟著落淚，不過他還是非常正能量地表示：「其實我只想讓她來見識，來吸取經驗，讓她去感受失敗的感覺也不是壞事，我會慢慢讓她明白，過程比結果更加重要，她今天的表現是她有史以來最好的一次。在我心目中，NeiNei已經很值得爸爸驕傲了！」

▲NeiNei是年紀最小的參賽者且第一個出場。（圖／翻攝自微博／吳尊）

隨後，吳尊也在留言中透露，NeiNei的心情已經恢復了不少：「結束後帶她游泳，她現在開心地吃晚飯了，堅強的NeiNei。」不少網友也隨即安慰NeiNei：「每一個成功背後，都有無數次失敗的積累，一起加油」、「繼續加油，相信NeiNei公主一定會贏回來的。」

▲NeiNei輸了比賽當場哭了出來。（圖／翻攝自微博／吳尊）

看到NeiNei哭著擦淚的畫面，不少粉絲也都非常心疼：「哭得這麼傷心，看了都好難受啊」，隨後吳尊也在底下回應：「我也很難受，看她哭了還拍她，但這照片對她以後的回憶太珍貴了。」

▲吳尊發文。（圖／翻攝自微博／吳尊）